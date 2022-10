Odprta volišča za glasovanje na predsedniških volitvah

23.10.2022 | 09:10

Foto: STA

Po vsej Sloveniji so se natanko ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč, na katera se bo lahko odpravilo približno 1,7 milijona volilnih upravičencev in med sedmimi kandidati izbiralo novega predsednika republike. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, do tedaj pa še vedno velja volilni molk.

Svoj glas v prid enemu izmed sedmih kandidatov bo lahko oddalo 1.694.429 volilnih upravičencev v Sloveniji in tujini, ki bodo lahko glas oddali na enem od 3183 volišč.

V Sloveniji se je namreč odprlo 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Volivci v tujini pa bodo lahko glas oddali na enem izmed 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivci so na dom prejeli obvestila o volišču in dnevu glasovanja, ki ga na volišču ne potrebujejo, morajo pa imeti s seboj osebni dokument za identifikacijo. Tisti, ki bo pomotoma izpuščen iz volilnega imenika, pa ima možnost, da glasuje s potrdilom. Tega mu bodo lahko tudi danes izdali na upravni enoti.

Po prihodu na volišče - ko se bo podpisal v volilni imenik - bo volivec prejel glasovnico, na kateri je tudi posebno navodilo, kako se glasuje. Volivec sicer glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje.

Kandidati bodo na glasovnici navedeni po naslednjem vrstnem redu: Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar.

Pri ugotavljanju, ali je glasovnica veljavna, imajo prednost oznake, kot so določene v navodilu, sicer pa bo veljavna vsaka glasovnica, na kateri bo volja volivca jasno razvidna.

Vse do zaprtja volišč je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Prvi podatki o volilni udeležbi do 11. ure bodo znani okrog 12.30, o udeležbi do 16. ure pa okrog 17.30. Po zaprtju volišč pa bodo prvi delni izidi glasovanja predvidoma znani okrog 20. ure, odločitev volivcev pa bi bila lahko znana okrog 22. ure. Vzporednih volitev, ki jih navadno izvajajo medijske hiše, pa tokrat ne bo.

A to še ne bodo končni izidi glasovanja, saj bodo v ponedeljek prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije, 2. novembra pa še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine.

Ko bodo prešteti vsi glasovi, bodo tudi znani končni izidi glasovanja in bo jasno, ali bo za izvolitev predsednika republike potreben še drugi krog volitev, če nihče izmed kandidatov ne bo dobil vsaj 50-odstotne podpore. V tem primeru se bosta v njem pomerila kandidata, ki bosta v današnjem prvem krogu prejela največ glasov. Morebitni drugi krog glasovanja je predviden za 13. november.

Ne glede na to, ali bo predsednik republike izvoljen v prvem ali drugem krogu, bo mandat nastopil 23. decembra.

STA; M. K.