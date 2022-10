13. novembra bomo izbirali med Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar

23.10.2022 | 22:20

STA

Ljubljana - Današnje volitve predsednika republike še niso prinesle zmagovalca, saj nihče od kandidatov ni dobil večinske podpore volivcev. V drugem krogu, ki bo 13. novembra, se bosta pomerila Anže Logar, ki ga je podprlo 33,96 odstotka volivcev, in Nataša Pirc Musar, za katero jih je glasovalo 26,87 odstotka. Volilna udeležba je bila 51,06-odstotna.

Kot kažejo delni neuradni izidi po skoraj vseh preštetih glasovnicah, se je med sedmimi kandidati na tretje mesto uvrstil Milan Brglez (15,41 odstotka), sledijo Vladimir Prebilič (10,66 odstotka), Sabina Senčar (5,95 odstotka), Janez Cigler Kralj (4,35 odstotka) in Miha Kordiš (2,80 odstotka).

Današnjega prvega kroga volitev se je po zadnjih neuradnih podatkih udeležilo 51,06 odstotka volivcev, ki so oddali 863.119 glasovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 859.106, neveljavnih pa 4013.

Volilna udeležba je bila nekoliko višja kot na zadnjih dvojih volitvah. Pred petimi leti je na volišča v prvem krogu predsedniških volitev prišlo 44,24 odstotka volilnih upravičencev, leta 2012 pa 48,41.

Na končne izide volitev bo sicer treba počakati še dober teden. V ponedeljek bodo namreč danes oddanim glasovom prišteli še rezultate glasovanja po pošti iz Slovenije - na ta način so lahko glasovali volivci v domovih za ostarele, bolnišnicah in zaporih.

Po praznikih, 2. novembra, pa bodo prešteli tudi glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz tujine. Volivcev s stalnim prebivališčem v tujini je sicer 106.050, vsem pa je Državna volilna komisija po pošti poslala volilno gradivo.

Ko bodo prešteti vsi glasovi, bodo tudi znani končni izidi glasovanja, ki pa še ne bodo uradni. Postopek ugotavljanja uradnega izida prvega kroga volitev mora biti končan do 4. novembra.

Volivci se bodo na volišča znova odpravili 13. novembra. Izbirali bodo med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov, torej med Logarjem in Pirc Musarjevo. Kandidata, ki se bosta pomerila v drugem krogu, bosta imela nekoliko krajšo volilno kampanjo, kot je bila pred prvim krogom. Sicer pa bo tritedenska kampanja potekala po enakih pravilih kot pred prvim krogom.

V drugem krogu, ki mora biti razpisan do 4. novembra, bo izvoljen tisti kandidat, ki bo dobil več glasov volivcev.

Volivci ne bodo prejeli novega obvestila o volišču, saj bo tisto, ki so ga prejeli pred prvim krogom volitev, veljalo tudi za drugi krog.

Petletni mandat bo novoizvoljeni predsednik oziroma predsednica nastopil 23. decembra, saj se aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju mandat izteče dan prej. Še prej bo novoizvoljeni predsednik zaprisegel pred državnim zborom.

Logar: Izidi so potrditev, da je slogan Sodelujmo za prihodnost pravi

Predsedniški kandidat Anže Logar se je v prvem odzivu zahvalil vsem volivcem za glas. Po njegovem mnenju je to potrditev, da je slogan njegove kampanje Sodelujmo #ZAprihodnost tisto, kar v Sloveniji potrebujemo v naslednjih petih letih.

Logar je že čestital neodvisni kandidatki Nataši Pirc Musar, ki se bo prav tako uvrstila v drugi krog volitev čez tri tedne. Ocenil je, da bo na koncu razlika med njima še rahlo manjša.

Pred drugim krogom Logar pričakuje vsebinsko razpravo, na koncu pa se bodo volivci odločili, kateri bo prepričljivejši, je dejal. "Kot predsednik republike bom predsednik vseh državljank in državljanov in na ta način bom pristopil tudi h kampanji v drugem krogu," je napovedal.

V tednih kampanje, ki prihajajo, se namerava po državi čim več srečevati z volivci. Kot je dejal, bo dokazal, da "bo podpore še bistveno več" in da bo v nov mandat prišel kot zmagovalec, "kot predsednik vseh državljank in državljanov, in da bomo lahko program, ki sem ga predstavil v kampanji, udejanjal v naslednjih petih letih".

Logar, ki je kandidiral s podporo volivcev ter strank SDS in SLS, je povedal, da je kampanjo vodil popolnoma ločeno. "V kampanji predstavljam stališča, ki jih sam zastopam in za katerimi stojim. Nekateri so morda to razumeli, kot da se distanciram, dejansko pa sem bil sam, Anže Logar, kandidat," je zatrdil.

Ima pa tudi podporo dveh strank in v štab je povabil prvaka obeh, je dejal. V štab sta danes prišla tako predsednik SLS Marko Balažic kot prvi mož SDS Janez Janša. Slednji sicer za zdaj ne daje izjav, Logar pa je povedal, da mu je Janša čestital za uspeh v prvem krogu. Na novinarsko vprašanje, ali se bo Janša v drugem krogu vključil v kampanjo, je Logar odgovoril, da vodi svojo kampanjo in bo nadaljeval delo, ki ga je s svojo ekipo opravljal v prvem krogu.

V predsedniški kampanji Logar kot svoj cilj navaja Slovenijo, "deželo visokega življenjskega standarda, sproščeno, s čistim okoljem, delujočim sistemom, ničelno toleranco do korupcije in solidarno družbo, ki zna in zmore sodelovati".

46-letni Ljubljančan je trenutno poslanec SDS v državnem zboru, v prejšnji vladi Janeza Janše pa je bil zunanji minister. Leta 2000 je doštudiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, leta 2006 magistriral na fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, leta 2016 pa je na fakulteti za uporabne družbene študije doktoriral iz politične sociologije.

V DZ je bil Logar prvič izvoljen leta 2014, trenutno je poslanec tretji mandat. V prvi in drugi Janševi vladi je bil direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Pirc Musarjeva: V drugem krogu bo šlo za spopad vrednot

Po oceni predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar bo šlo v drugem krogu, v katerem se bo po delnih izidih današnjih volitev pomerila z Anžetom Logarjem, zagotovo za spopad vrednot. Kot je dejala, se bo v drugem krogu veliko bolj morala pokazati razlika med njo in Logarjem, ki mu je že čestitala za zmago v prvem krogu.

"Veselim se drugega kroga, veselim se finala," je poudarila Pirc Musarjeva, ki verjame, da je prišel čas za prvo žensko predsednico. Kot je dejala, je na drugi krog pripravljena, saj se ne bo spreminjala in bo še naprej zagovarjala iste stvari.

Po njenem mnenju rezultat kaže, da volivke in volivci ne poslušajo diktatov strank, "da so prepoznali kakovosti neodvisne kandidatke, ki se zaradi te predvolilne kampanje ni spremenila čisto nič in se ne bo".

Poudarila je, da ves čas živi iste vrednote in jih bo še naprej. Veseli jo, da so ljudje te vrednote prepoznali. "Desetletja sem podpornica LGBTQ+ skupnosti, sem za pravico do svobodnega odločanja o rojstvih, za splav. To so stvari, ki mi jih nihče ne more izvzeti iz mojega genskega zapisa," je dodala in napovedala, da se bo vedno borila za te pravice, za vse človekove pravice.

Kot je dejala v izjavi v medijskem središču na Gospodarskem razstavišču, se 25 let ukvarja s temeljnimi človekovimi pravicami, verjame v vladavino prava, v pravno državo, predvsem pa verjame v evropske vrednote in verjame, da mora Slovenija ostati del jedrne Evropske unije.

"Verjamem, da je Slovenija sposobna preseči razdelitev. Predvsem si ne želim, da bi se nas delilo po preteklosti. Iskreno si želim, da se lahko poenotimo na strateških temah, tam je nujno soglasje med levimi in desnimi," je izpostavila.

V drugem krogu si želi "prav tako dostojnih soočenj, dostojnega govora, ki smo mu bili priča v prvem krogu volitev", ko so po njenih besedah vsi kandidati in kandidatke med seboj resnično spoštljivo komunicirali. Je pa dodala, da se je treba zavedati, da bo v drugem krogu šlo za spopad vrednot.

"Pozivam tudi tiste, ki ste bili zadržani v prvem krogu, da boste odšli na volitve 13. novembra, da se boste zavzeli za vrednote, ki jih sama živim tako rekoč celo življenje, da se boste spomnili, kako je bilo dve leti pod vladavino prejšnje vlade, da nas ne bo strah, da nam bodo še kdaj kratili temeljne človekove pravice," je dejala.

Pirc Musarjeva se je sicer zahvalila vsem volivkam in volivcem, predvsem tistim, ki so glasovali zanjo, pa tudi tistim, ki niso. Volitve so praznik demokracije, je poudarila. Veseli jo, da je bilo kandidatov za predsedniško mesto sedem, čeprav ji je bilo, ker je bilo na levem bloku kandidatov več, zaradi tega težje. "Ampak to je demokracija," je še dodala.

54-letna Pirc Musarjeva, ki je kandidirala s podpisi volivcev, poleg Piratske stranke pa so ji podporo izrazili tudi v Stranki mladih - Zeleni Evrope, je končala študij prava, opravljen ima tudi pravosodni izpit. Sprva je delala v medijih, najprej šest let kot novinarka in voditeljica informativne oddaje TV Dnevnik na RTV Slovenija, za tem pa pet let v isti vlogi v oddaji 24 ur na POP TV.

Pisala je časopisne članke in delala na različnih radijskih postajah. Kariero je nato na kratko nadaljevala kot vodja službe za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group. Leta 2003 se je zaposlila na vrhovnem sodišču kot direktorica centra za izobraževanje in informiranje. Zatem je bila pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja, danes pa deluje kot odvetnica.

STA, M. K.