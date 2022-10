V Škocjanu bo izbira! Za župana poleg Jožeta Kaplerja kandidira še Franci Kocjan – kot pred štirimi leti

24.10.2022 | 18:20

Jože Kapler se bo potegoval za četrti županski mandat.

Škocjan - Čeprav je vse kazalo, da v občini Škocjan dosedanji župan Jože Kapler (SDS) ne bo imel sotekmeca na letošnjih lokalnih volitvah za župansko mesto, se je izkazalo drugače.

Za županski stolček se bo poleg Kaplerja, ki je že pred časom povedal, da bo kandidiral, znova potegoval Franci Kocjan (SLS), znani kamnosek in podjetnik ter dolgoletni občinski svetnik, doma iz Zagrada pri Škocjanu. Kocjan, ki je tudi predsednik občinskega odbora SLS, je bil pred nekaj tedni ob našem povpraševanju skrivnosten in je rekel, da bo stranka gotovo pripravila listo kandidatov za občinski svet. »Ali bomo imeli županskega kandidata, pa še ni jasno in bomo to že pravi čas sporočili javnosti,« je dejal.

Franci Kocjan bo znova kandidiral za župan občine Škocjan.

Očitno bo spet poskusil sam, kot se je to zgodilo pred štirimi leti, takrat je bil rezultat naslednji: Jože Kapler (81,98 odstotkov glasov) in Franci Kocjan (18,02). Ali bo zdaj kaj drugače, se sprašujejo mnogi.

Gotovo Kocjan ne bo imel lahkega dela, saj je dozdajšnji prvi mož občine Jože Kapler, ki je kot tretji župan v zgodovini občine na tem položaju že od leta 2010, uspešen in med ljudmi priljubljen, veliko se dela, in do sedaj je vedno zmagal v prvem krogu. Ampak na volitvah je vedno mogoče vse.

Bodo pa spremembe verjetno v občinskem svetu, saj menda kandidirajo nekatera nova imena na listah (znana bodo, ko preverijo zakonitost).

Kot je povedala tajnica Občinske volilne komisije Občine Škocjan Petra Pozderec, so do roka prejeli kandidature naslednjih list oz. strank: SDS, SLS, SD, DU, Bučka neodvisna lista in Lista za gospodarski razvoj.

Besedilo in foto: L. Markelj