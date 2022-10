Četverici po spremenjeni obtožnici ne sodijo več za umor Stanislava Knafla

24.10.2022 | 14:30

Marjan Brajdič

Marko Belcl

Marjan Grm (vse fotografije: arhiv Svet24)

Ljubljana - Na sojenju Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jih je obtožnica sprva bremenila umora 77-letnega Stanislava Knafla, je tožilstvo prekvalificiralo obtožnico. Po novem četverici očita milejše kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za katero je predpisana tudi milejša kazen.

To pomeni, da Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu po novem grozi od tri do petnajst let zapora, kolikor je predpisana kazen za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe. Za kaznivo dejanje umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, jim je sprva grozilo do 30 let zaporne kazni.

Za prekvalifikacijo obtožnice se je tožilstvo odločilo tako rekoč tik pred zdajci, saj se sojenje počasi bliža koncu. Tožilka Petra Vugrinec razlogov za prekvalifikacijo obtožnice na današnjem nadaljevanju sojenja na okrožnem sodišču v Ljubljani sicer ni pojasnila.

Stanislav Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti.

Naslednja obravnava je razpisana za 23. novembra.

STA; M. K.