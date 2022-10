Tomazin: Kočevsko zdravstvo primerno le za - zdrave

29.10.2022 | 13:00

Robert Tomazin (Foto: arhiv)

Kočevje - Robert Tomazin, kandidat za župana Kočevja, kritizira svojega protikandidata Vladimirja Prebiliča, ki se je potegoval za funkcijo predsednika države. Opozoril je, da je občina, ki jo vodi, zanemarila dostopnost zdravstva.

"Občani nimajo dostopa do osebnega zdravnika, najmlajši ne do pediatra. Takšno stanje lahko na dolgi rok resno ogrozi zdravje občanov Kočevja," je očitek, ki ga nalaga še aktualni lokalni oblasti. Pravi, da je kočevsko zdravstvo primerno le za eno skupino ljudi – za zdrave.

Takoj, ko bolan občan potrebuje zdravnika, ko otrok potrebuje pediatra, pa v Zdravstvenem domu Kočevje nastanejo težave, so njegove besede. Ugotavlja, da je na spletni strani Zdravstvenega doma Kočevje v zavihku Zdravstveno varstvo otrok in mladine ta hip navedenih kar osem nadomestnih pediatrov in opozorilo, da stalnega pediatra Kočevje ne premore.

Zdravnika ni

Spominja se tudi letošnjega poletja, ko je domačine šokiralo obvestilo, da konec tedna pacientov ne bo mogel obravnavati zdravnik, ker ga lokalni zdravstveni sistem ni zmožen zagotoviti. "Smo res prišli do točke, ko se bomo tolažili z mislijo, da je dostop do zdravstva lahko pogojen s finančnim plačilom tako kot npr. v ZDA? Smo res na točki, ki vodi v popoln zlom zdravstva v Kočevju? Smo res na točki, ko je varnost za zdravje ljudi v Kočevju ogroženo in ima visoko stopnjo tveganja," se sprašuje.

P. K.