Ribničani z odliko na mednarodnem parketu

30.10.2022 | 10:00

Foto: FB RD Riko Ribnica

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so na prvi tekmi 2. kroga evropskega pokala premagali Borac iz Banjaluke s 40:19 (20:7). Povratna tekma bo 6. novembra v BiH.

* ŠC Ribnica, gledalcev 320, sodnika: Božinovski in Načevski (oba Severna Makedonija).

* Riko Ribnica: Jelenović, Meštrić, Klarić, Levstek 4, Laljek 9 (3), Bogdanović 1, Gorenc, Žagar 6, Ljevar 7, Grum 3, Miličević, Cimerman 3, Đekić, Grebenc 1, Nosan 2, Hrastnik 4.

* Borac Banjaluka: Momić, Ivanović 2, Perić 2, Jelušić 2, Kalamanda 4, Djelić, Petrović, Njezić 5 (2), Gračić, Draganić 1, Stojanović, Rozić 2, Subotić, Knezović, Bajčeta 1, Seva.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (3), Borac Banjaluka 3 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Borac Banjaluka 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so z odliko opravili svojo prvo mednarodno nalogo v tej sezoni. V svojem hramu so zanesljivo premagali Borac z 21 goli prednosti, tako da bo povratna tekma čez teden dni v Banjaluki bolj ali manj "formalnega pomena".

Izbranci domačega trenerja Boruta Mačka so bili od prve do zadnje minute za razred boljši od tekmecev iz BiH. Takoj so zagospodarili na igrišču in si že na polovici tekme priigrali 13 golov prednosti (20:7), "igra mačke z mišjo" pa se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. O neenakovredni tekmi zgovorno priča končni izid.

V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Hrvata Ivan Laljek z devetimi in Leon Ljevar s sedmimi goli, njun rojak na vratih Sandro Meštrić je zbral 16 obramb.

STA; M. K.