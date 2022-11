Gibanje Svoboda ZA! Šentjernej z novinci v lokalni politiki

2.11.2022 | 18:45

Svetniški kandidati

Peter Štemberger

Šentjernej - Gibanje Svoboda v Šentjerneju na svojih prvih lokalnih volitvah nastopa, kot sporoča, z raznovrstno listo kandidatk in kandidatov za občinski svet ter z ''ambicioznim programom trajnostnega razvoja osrednje občine med Gorjanci in reko Krko.''

Gibanje Svoboda je prejšnji teden s strani občinske volilne komisije prejela obvestilo, da je predložena lista kandidatk in kandidatov za občinski svet skladna s predpisi. Listo sestavlja 7 žensk in 9 moških, značilnost liste je ''razpršenost kandidatov po vsej občini ter zelo pestra izobrazbena, poklicna in starostna struktura.''

Kandidati opravljajo raznovrstne poklice, med njimi so podjetniki in obrtniki, arhitekt, ekonomisti, igralka, zdravstveni delavci, frizer, trgovci, mizarji, turistični tehnik, gradbeniki, mesar, kuhar, kmetovalci. Izobrazbena struktura kandidatov sega od srednješolske izobrazbe do magisterija, najmlajši kandidat je 25 letni arhitekt, najstarejša kandidatka pa 77 letna upokojena učiteljica. Številni so prostovoljci in aktivisti v različnih organizacijah, med njimi so gasilci, podvodni reševalec, vinogradniki, humanitarni delavci, športni sodnik, športni pilot.

Kandidati so v veliki večini novinci v lokalni politiki in prihajajo iz različnih predelov občine: Cerov Log, Dolenje Gradišče, Dolenja Brezovica, Hrastje, Gorenje Vrhpolje, Volčkova vas, Groblje, Loka, Tolsti vrh, Ledeča vas in iz Šentjerneja.

Poglavitni programski poudarki Gibanja svoboda so razvojno naravnani: ''Trajnostni razvoj je temeljno izhodišče vseh bodočih razvojnih načrtov. Varovanje okolja, ob spoštovanju človekovih pravic in solidarne družbe, so temeljne vrednote Gibanja svoboda v Šentjerneju. Šentjernej mora okrepiti svojo prehransko samooskrbo, okrepiti energetsko učinkovitost in pridobivanje zelene energije, zlasti sončne. Šentjernej velja za gospodarsko uspešno občino, vendar je urejenega prostora za nadaljevanje razvoja gospodarstva in obrti pričelo primanjkovati. Potreben bo razvoj novih gospodarskih območij in podporne infrastrukture, sicer se bo razvoj začel ustavljati. Z razmerami na področju stanovanjske politike ne moremo biti zadovoljni: zaradi pomanjkanja stanovanj in zazidljivih parcel se številni mladi in mlade družine ne morejo osamosvojiti ali pa so prisiljene v selitev v druge kraje. Želimo si, da bi čim več mladih ostalo v domačih krajih in da bi se več šentjernejskih študentov trajno vrnilo domov. Šentjernej je gospodarsko ambiciozna občina in tako bi moralo biti tudi na področju kakovosti bivanja: izgradnja obvoznice, ki bo razbremenila center zlasti tovornega prometa, je nujna. Ureditev večnamenskega prostora na območju sedanjega sejmišča, ki bo postalo večgeneracijsko središče kraja, vidimo kot pomembno pridobitev. Šentjernej bi moral v prihodnje skrbeti za ureditev kolesarkih poti skozi občino in se vključiti v regijsko kolesarko povezavo, ki je v sosednjih občinah že izdelana. Razvpiti most v Mršeči vas je končno potrebno premakniti s črke na papirju - na reko Krko.''

Gibanje Svoboda je v Občini Šentjernej začelo delovati v septembru, za vodjo lokalnega inciativnega odbora so člani izbrali Petra Štembergerja, ki je tudi nosilec liste kandidatov za občinski svet. 41-letni diplomant biotehniške fakultete, ki v Rojah pri Šentjerneju vodi lastno podjetje, je ob začetku predvolilne kampanje dejal: ''Občankam in občanom Občine Šentjernej želimo ponuditi možnost izbire napredne, zmerne sredinske stranke, ki ima ambicijo in zmožnost dolgoročnega sodelovanja pri razvoju občine. Kot novinci v politiki lahko v občinskem svetu delujemo neobremenjeno in povezovalno. Prepričani smo, da nas različna mnenja ne bodo delila ampak bogatila, s skupnim ciljem dobrobiti za občane. Če želimo, da Šentjernej postane najlepši kraj na Dolenjskem tudi za obiskovalce in ne samo za domačine, bo potrebno več pozornosti nameniti razvoju turizma. To spečo lepotico bo potrebno prebuditi!''

Na listi kandidatk in kandidatov pa so: Peter Štemberger, Manca Kušljan, Žiga Kodelič, Darja Krhin, Dušan Sinrajh, Katarina Koželj, Janez Janc, Alenka Mikec, Mitja Avbar, Alojzija Tomše, Matija Gregorič , Petra Šurla, Sandi Turk, Karmen Turk, Aleš Abram, Dominko Kušljan.

M. K.; foto: Uroš Abram