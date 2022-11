Zvone Lah vnovič za mirnopeškega župana

3.11.2022 | 18:00

Zvone Lah je občino Mirna Peč v preteklosti vodil 13 let. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - Zvone Lah bo znova kandidiral za župana občine Mirna Peč. To je v preteklosti že vodil 13 let, skoraj deset let je bil tudi poslanec. Za vnovično kandidaturo se je odločil na prigovarjanje mnogih občanov, pa tudi zato, ker je, kot je dejal, sedanji župan pred slabim letom dni dejal, da ne bo kandidiral več. Prepričan je, da lahko na osnovi izkušenj in poznavanja delovanja tako lokalne skupnosti kot delovanja državnih institucij, pa tudi poznanstev, ki jih ima med člani sedanje vlade, veliko pripomore k boljšemu delu občinske uprave kot tudi hitrejšemu uresničevanju že zastavljenih in novih projektov ter pridobivanju državnega in evropskega denarja zanje. »Imamo priložnost, da naredimo hitrejši korak naprej, tako kot smo v letih mojega županovanja,« je poudaril Lah, ki kandidira kot član Zelenih Slovenije.

Kot občinski svetnik je podpiral ves trud, ki ga je občina vlagala v izgradnjo infrastrukture za potrebe gospodarstva, kar prinaša razvoj in nova delovna mesta, opozarja pa, da se izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe občanov v zadnjem obdobju prelagala iz leta v leto. Pri tem je izpostavil občinske ceste, katerih prenova je praktično obstala, pa nadaljevanje suhokranjskega vodovoda, za katerega se je zelo prizadeval v državnem zboru. »Zdrava pitna voda v vsako gospodinjstvo je moja prioriteta že vrsto let,« je poudaril in dodal, da se določeni projekti pripravljajo predolgo.

»Za predšolske in šolske otroke je dobro poskrbljeno, pozabljeni pa so starejši in mladi, ki bi si radi ustvarili dom na vasi. Zato si bom prizadeval za ureditev dnevnega varstva starejših po vzoru občin z dolgoletnimi izkušnjami, ki bi pripomoglo, da bi kasneje šli iz domačega kroga v dom starejših, ki ga težko plačujejo. Skupaj z društvom upokojencev bom organiziral brezplačen prevoz starejših po nujnih opravkih. Slednje sem na občinskem svetu predlagal že pred leti, pa nisem bil uslišan,« je Zvone Lah dejal na današnji predstavitvi kandidature in dodal, da morajo pri naslednji spremembi prostorskega načrta za potrebe mladih zagotoviti stavbna zemljišča tudi v vaseh in zaselkih, da ohranijo poseljeno podeželje.

Med drugim je izpostavil načrtovano rekonstrukcijo železnice, kjer se pripravlja državni lokacijski načrt. Ta po njegovih besedah za Mirno Peč predvideva, da se bo zaprl prehod čez progo, kar bi pomenilo, da bi v primeru zastoja na povezovalni cesti od avtoceste do Mirne Peči ostali brez obvoza. »Občina se odreka tudi industrijskemu tiru, za katerega ima pripravljen projekt že več kot deset let. To je nesmiselno, saj je v bližini preko 60 hektarjev velika gospodarska in industrijska cona, v katero prihajajo logistična podjetja,« je menil Lah.

Med drugim, kot je zapisal v izhodiščih svojega programa, je potrebno v jedro Mirne Peči privabiti nove storitvene dejavnosti ter vrniti pošto in matični urad, pa da mora občina redno izpolnjevati vse finančne obveznosti, ki so prejete v proračunu za delovanje društev, pred potrditvijo občinskega proračuna pa bo imel zbore krajanov po volilnih enotah, kjer bo prisluhnil pripombam in predlogom občanov.

M. Ž.