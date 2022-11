Žalna seja v slovo Mili Levec:

Ena zvezda več. In eno sonce manj.

4.11.2022 | 11:30

Brežice - Ob smrti Mile Levec, leta 1977 v Brežicah rojene podžupanje občine Brežice in občinske svetnice, doma iz Krške vasi, je bila včeraj v Viteški dvorani Posavskega muzeja žalna seja. V imenu občine sta izrazila sožalje družini župan Ivan Molan in Anja Urek.

Mila Levec je bila med sodelavci na občini izjemno priljubljena, kot sta poudarila. Brezpogojno razdajanje in pomagati drugim sta bila njen način življenja. To je stalno dokazovala v poklicnem delu, pri delu v krajevni skupnosti in sicer v življenju, je rekla Urekova.

»Z odhodom z občinskega dvorišča se za Milo delovnik ni končal. S seboj je nosila vabila za številne prireditve društev, inštitucij in posameznikov. Svoje popoldneve in večere je v imenu občine namenjala udeležbi na prireditvah,« je rekla Anja Urek.

Mila je po njenih besedah imela ob poklicnem delu tudi svojo družinsko podjetniško pot. Miline maline – to je njena podjetniška zgodba, ki povezuje delo, naravo in ljudi v skupnost. Predvsem pa je bila najprej predana mama in žena. Njeni Karla, Beno in mož Bojan so tisti, za katero je bilo njeno srce.

Tako pa je Anja Urek strnila misli o Mili: »Naša podžupanja in sodelavka Mila, mama, žena, humanitarka, ljubiteljica narave in živali, rekreativna športnica, zagovornica zdravega načina življenja.« In še: »Na nebu je ena zvezda več. In na zemlji eno sonce manj.«

»Bila si močna vez med občino in občani,« je rekel župan. Poudaril je, da je bila mnogo več kot svetnica občinskega sveta in podžupanja občine Brežice: bila je prava prijateljica, prijazna, sočutna, ob tem pa zelo zavzeta za delo in predana dobrodelnosti.

Na žalni slovesnosti je zapela Marjetka Podgoršek Horžen, Anita Veršec je igrala na citre.

V Viteški dvorani so k Milini sliki, obdani z rožami, položili žalno knjigo, v katero so se vpisali številni od udeležencev, ki so ob tem tudi izrazili sočutje navzoči Milini mami Bebi Vesel.

V žalno knjigo se občani lahko vpišejo tudi danes do 13. ure v sejni sobi občine.

Pogreb Mile Levec bo jutri ob 14. uri na pokopališču na Velikih Malencah. Na dan pogreba se bodo od pokojne lahko poslovili od 10.30 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

M. L.

