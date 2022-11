Martinovo prihaja. Bomo pihali 0,0?

7.11.2022 | 11:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Danes se začenja vseslovenska akcija Slovenija piha 0,0, v kateri bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov, preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali tudi preizkuse za ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Preverjali bodo tudi upoštevanje določil zakona o omejevanju uporabe alkohola v gostinskih lokalih.

Deset odstotkov prometnih nesreč v Sloveniji, ki jih obravnava policija, je povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola. Vsako leto alkoholizirani udeleženci v prometu povzročijo okoli 15.000 prometnih nesreč, letos že 16 s smrtnim izidom in 110 s hudo telesno poškodbo. Od leta 2013 do 2018 je zaradi zastrupitve z alkoholom pri nas umrlo 25 otrok in mladih do 25. leta.

Z akcijo pred letošnjimi martinovanji želijo vplivati na zmanjšanje škodljive in tvegane rabe alkohola pri udeležencih v prometu in celovito opozarjati na druge škodljive učinke alkohola za posameznika in družbo. Z opozarjanjem na škodljive učinke alkohola uresničujejo tudi resolucijo o duševnem zdravju.

Kršitelje čaka kazen, tiste, ki bodo napihali 0,0 promila, pa nagrada v obliki kupona, s katerim bodo sodelovali v žrebanju za udeležbo na koncertu policijskega orkestra z gosti, ki bo konec meseca.

Slovenija je sicer po porabi alkohola nad evropskim povprečjem, na sedmem mestu. Registrirana poraba alkohola v letu 2020 je znašala 10,62 litra čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let.

Akcija Slovenija piha 0,0 v organizaciji ministrstev za notranje zadeve in za zdravje poteka do konca martinovanja, in sicer do nedelje.

STA; M. K.