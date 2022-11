Občina Brežice bo posodobila namakalni sistem Arnovo selo

9.11.2022 | 17:00

Foto: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice si je s prijavo na razpis ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovila denarno podporo za tehnološko prenovo in posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo. Celotna naložba naj bi stala 580.000 evrov. Razdelili so jo na dva dela, gospodarsko ministrstvo bo za prvi del prispevalo 285.000 evrov.

S posodobitvijo namakalnega sistema bodo malim kmetovalcem Arnovega sela omogočili stabilnejši in kakovostnejši pridelek, izvedbo prvega dela naložbe pa načrtujejo v prvi polovici prihodnjega leta, je napovedal brežiški župan Ivan Molan.

Prvi del posodobitve bo obsegal prenovo črpališča in filtrirne postaje, ureditev električnega priključka na nizkonapetostno omrežje in prenovo priključnih merilnih jaškov z vzpostavitvijo daljinskega nadzora in telemetrije. Prvi naložbeni korak so ocenili na nekaj več kot 280.000 evrov.

V drugem koraku se bodo lotili prenove cevovodov. Dejanska vrednost vseh del in drugi stroškov bo znana po izvedbi izvajalskega javnega razpisa. Ali bodo morali namakalne cevovode povsem zamenjati, pa bodo ugotovili šele med prvimi prenovitvenimi deli, so opozorili na občini.

Občina Brežice je 33 hektarjev pokrivajoči sistem Arnovo selo leta 2018 prevzela od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ker vanj vse od njegove izgradnje niso kaj posebej vlagali, pa potrebuje celovito prenovo, ocenjujejo na občini.

Z brežiške občine so še sporočili, da so za spodbude kmetijstvu letos namenili nekaj manj kot 210.000 evrov. Od teh 150.000 evrov prek javnega razpisa, skupaj pa so podprli za približno milijon evrov kmetijskih naložb.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Brežiški župan Ivan Molan o namakalnem sistemu Arnovo selo Brežiški župan Ivan Molan o namakalnem sistemu Arnovo selo