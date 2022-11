V Volčkovi vasi pogorela delavnica; iz zaklenjenega avta rešili otroka

9.11.2022 | 18:50

Danes dopoldne ob 9.59 je v Volčkovi vasi, občina Šentjernej, gorela delavnica. Gasilci PGD Šentjernej, Gorenje Vrhpolje, Maharovec, Cerov Log, Dolenja Stara vas in Stara vas-Loka so požar pogasili. Ogenj je uničil montažno delavnico velikosti 8x8 metrov in ožgal sosednji gospodarski objekt velikosti 12x8 metrov. Oprema delavnice je v požaru zgorela in postala neuporabna. Reševalci ZD Novo mesto so poskrbeli za osebo, ki je potrebovala medicinsko pomoč. Na kraju požara je bil dežurni delavec Elektro Ljubljana. Gasilci PGD Šentjernej in Dolenja Stara vas so ostali na gasilski straži.

Zaklenjen v avtu

Ob 14.51 so na Cesti 1. maja na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško iz zaklenjenega vozila s tehničnim posegom rešili otroka in ga predali v naročje staršev.

V gozdu bombi

Ob 13.23 je med naseljema Prilipe in Podgračeno, občina Brežice, občan v gozdu naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so na kraju varno uničili ročno bombo, italijanske izdelave, ostanek iz II. svetovne vojne.

Zgodba se je ponovila ob 15.24 je pri naselju Dvorce, občina Brežice, kjer so prav tako v gozdu našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so tam uničili ročno bombo nemške izdelave, ostanek iz I. svetovne vojne.

Kadaver v potoku

Ob 8.41 so v Senovškem potoku v Brestanici, občina Krško, opazili poginulo žival. Posredovali so gasilci PGE Krško in poginulega mačka predali higienski službi.

M. K.