V Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca dodatna bivalna enota

10.11.2022 | 10:15

Sevnica - Vlada je v načrt razvojnih programov med letoma 2022 in 2025 v torek uvrstila vzpostavitev nove bivalne enote Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca na Artu pri Sevnici. Naložbo so skupaj z davkom ocenili na nekaj manj kot 1,43 milijona evrov. Ministrstvo za delo bo zanjo prispevalo skoraj 760.000 evrov, razliko bo pokrila omenjena ustanova.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca sicer deluje pod okriljem Doma upokojencev Brežice. Njegova direktorica Darja Cizelj je pojasnila, da gre za dodatno bivalno enoto, ki jo bodo uredili v podstrešnem delu stavbe.

Naložba bo stekla prihodnje leto, je še dodala.

Po vladnih podatkih naložba obsega prenovo še neizkoriščenega podstrešja, v tamkajšnjo novo bivalno enoto pa bodo iz podstandardnih sob preselili 19 stanovalcev. Tem nameravajo zagotoviti kakovostno in varno bivanje ter več zasebnosti, so dodali.

V omenjenem podstrešju bodo uredili 15 sob s kopalnicami, 11 bo enoposteljnih, dve bosta dvoposteljni sobi. Uredili bodo še vetrolov z vhodnimi avlami, sejno sobo, čajno kuhinjo, shrambo za opremo, skupno kopalnico, ločene sanitarije, prostor za čistila, prostor za čisto in nečisto perilo, delovni prostor, kuhinjo z jedilnico in prostore za zaposlene.

Z izvedbo omenjene naložbe in odpravo zdajšnjih štiriposteljnih sob bodo med drugim omejili možnost prenosa morebitne okužbe in izboljšali tako bivalne kot pogoje dela, je še sporočil Urad vlade za komuniciranje.

Dom upokojencev Brežice sicer združuje skupaj približno 550 oskrbovancev Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice.

