Samo Jakljič za župana občine Straža: čas je za spremembo

11.11.2022 | 18:00

Samo Jakljič za straškega župana kandidira drugič, tokrat kot neodvisni kandidat. (Foto: M. Ž.)

Straža - Samo Jakljič se v boj za stolček župana občine Straža podaja drugič. Na današnji predstavitvi je poudaril, da bo kot neodvisni kandidat župan vseh občanov in občank ter da želi delovati učinkovito, transparentno in povezovalno v sodelovanju z vsemi, ki bodo izvoljeni v nov občinski svet ne glede na listo ali stranko.

Opozoril je, da je epidemija novega koronavirusa prinesla neko novo realnost, zaradi omejitev so ljudje začeli delati drugače, mnogi so postali bolj zadržani. Tako je tudi občina Straža prišla v stanje pasivnosti in inertnosti, zato potrebuje spremembe, potrebuje nov zagon in nove ideje, da bi občina lahko hitreje napredovala. »Čuti se tudi nezaupanje ljudi do občine in politike nasploh. Rad bi vrnil ljudem to zaupanje, da bodo znova začutili, da občina deluje zaradi njih in za njih,« je izpostavil Jakljič, ki je prepričan, da bo s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami vse to lahko tudi uresničil. Trenutno je učitelj in predavatelj na Šolskem centru Novo mesto, delal je na Ministrstvu za okolje in prostor, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter v lokalni samoupravi.

Samo Jakljič in Robert Kren

V mandatu, ki se pravkar izteka, je bil vodja svetniške skupine liste LKOS, s katero ima tudi zdaj podobna programska izhodišča. Med prednostnimi projekti, za katere se je kot občinski svetnik prizadeval v tem času, so bili ureditev ceste skozi Vavto vas in naselje Potok, izdelava strategije razvoja občine Straža, reševanje nevarnosti padajočih skal iz Straškega hriba in nov vrtec, ki so dobili svoje trdne temelje, do uresničitve pa bo prišlo v prihodnjih letih.

Jakljičev pogled naprej je usmerjen skrbi za starejše ter njihovi boljši in celoviti oskrbi, sprva v obliki dnevnega varstva in kasneje v domu starejših občanov, ki bi ga bilo potrebno zgraditi, še prej pa s spremembo občinskega prostorskega načrta zagotoviti prostor zanj, ustvarjanju pogojev za nova delovna mesta in možnosti stanovanjske gradnje, razvoju turizma in prepoznavnosti občine, razvoju kmetijstva in boljšim pogojem za delovanje društev.

M. Ž.