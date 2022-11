FOTO: Center La vie pridobitev za Kostanjevico

14.11.2022 | 13:30

Kostanjevica na Krki - V petek so v Kostanjevici na Krki odprli dvorano Centra La vie, dvorano ki je najmanjše slovensko mesto ni imelo že vse od leta 2009, ko so na istem mestu zaprli tamkajšnji kulturni dom. Center ni le dvorana, ki je namenjena prireditvam z do štiristo obiskovalci oziroma gosti, del centra je tudi gostinski lokal, v njem pa načrtujejo tudi še nekatere druge dejavnosti

Tara Milikić

»Center La vie je večnamenska stavba, katere osrednji del je dvorana, namenjena porokam, sejmom, konferencam in izobraževanjem. V pritličju je tudi lokal, ki ga vodi Klavdija Odlazek, v njem pa bodo poleg bogate izbire pijač gostom na izbiro tudi različne sladice, palačinke in podobno. Ob njem načrtujemo še otroško igrišče. Dvorana je odprta za vse organizatorje, tudi za kulturne prireditve, sprejme pa do 400 obiskovalcev. Konec tega ali v začetku prihodnjega leta bomo v zgornjih nadstropjih stavbe odprli fitnes, plesno dvorano, velnes in lepotni in frizerski salon,« je ob odprtju novo pridobitev za Kostanjevico predstavila Tara Milikić, vodja centra La vie, ki je med drugim tudi organizatorka porok in drugih dogodkov v centru.

Center La vie je odprl kostanjeviški podžupan Robert Zagorc.

Da je center La vie velika pridobitev za mesto, meni tudi kostanjeviški podžupan Robert Zagorc: »Velika pridobitev je že sam objekt, prav tako pa so velika pridobitev tudi vse stvari, ki se bodo tu dogajale - kavarna, ki je urejena na visoki ravni in bo privabljala tako domačine kot tudi turiste, da ne govorimo o dvorani. Ko je objekt pred petnajstimi leti prenehal služiti svojem namenu in ga je občina prodala, je bil sklenjen dogovor, da bo po obnovi občina dvorano dobila v uporabo za svoje potrebe po nekih bolj ugodnih pogojih. Gre za prireditve, ki jih pripravljamo v sklopu občine, kamor sodijo tudi prireditve, ki jih pripravljajo naša društva od Prforcenhausa in godbe do drugih društev. Tako bo ta dvorana nadomestila tudi kulturni dom, ki ga Kostanjevica ni imela celih petnajst let. Zaenkrat občina kar se tiče kulturnega doma nima drugih načrtov. Del občinskih prireditev je v tem času potekal v Galeriji Božidar Jakac, ki jo delno tudi financiramo in jo bomo v te namene izkoriščali tudi v prihodnje. Kombinirali bomo eno z drugim. Dolgo je trajalo, da smo to dvorano dobili, skoraj toliko časa, kot obstaja občina. Pokojni župan Ladko Petretič bi bil danes, če bi bil še živ, zelo vesel.«

Tomaž Vesel

Tomaž Vesel, direktor Dolenjskega lista in predstavnik investitorjev, umestitev centra La vie v Kostanjevico vidi široko: »Tudi v svoji prejšnji funkciji kot predsednik računskega sodišča nisem v manjših slovenskih krajih, kamor, čeprav je mesto, spada tudi Kostanjevica, nisem videl veliko temu primerljivih objektov. V dvorani, ki sprejme 400 ljudi, lahko pripravimo že spodoben koncert, za prireditve na prostem pa je primerna tudi okolica objekta, ki ima tudi dovolj parkirišč. Kostanjevica je bila do leta 1980 znana po izjemnem dolenjskem kulturnem festivalu. Danes so ljudje bolj zahtevni, kot so bili takrat, zato moraš imeti za neko resno razstavo ali umetniški sejem dvorano, kot je ta. Investitor centra La vie, družba Salomon, s tem širi svojo dejavnost. Do sedaj nismo imeli lastnega objekta za pripravo prireditev. Mislim, da bi se dalo ta poslovni model izkoristiti še v kateri drugi občini. Smo pa sedaj pred resnim poslovnim izzivom. Imamo srečo, da imamo mlado lastniško ekipo, ki bo skrbela za objekt in za vsebino. Objekt je nov oziroma prenovljen do zadnjega detajla, tako da z njegovim vzdrževanjem ne bo veliko stroškov. Vendar mu je treba dati vsebino, življenje, treba je privabiti ljudi tudi od drugod, saj samo mesto Kostanjevica ni tako veliko, da bi enkrat na teden napolnilo dvorano. Kostanjevica sicer to že dobro počne. Ima enega izmed najlepših muzejev v Sloveniji, galerijo Božidarja Jakca, z izjemnim atrijem, zelo primernim za poletne kulturne prireditve. Mora pa vsak tak objekt, kot je center La vie, ki je v zasebnih rokah, z dejavnostjo prinesti toliko denarja, da se lahko sam vzdržuje. Ta objekt ni pod neko javno koncesijo, da bi ga sofinancirala država ali pa lokalna skupnost, zato mora imeti tudi komercialne vsebine. Pa vendar menim, da je lahko ta prostor namenjen tudi razstavam in širitvi dejavnosti drugih galerij, da bi obiskovalci galerij obiskali tudi naš center, ki pa mora imeti ob lokalu in vsem ostalem tudi primerno kulturno vsebino. S tem ne mislimo konkurirati Galeriji Božidar Jakac, njej ne moreš konkurirati, lahko pa se dobro dopolnjujemo.«

Dvorana centra La vie je svoj prostor občini in občanom odprla vrata že naslednji dan po odprtju, ko so v soboto v njej pripravili soočenje kandidatov za župana, pred dobrim mesecem pa je bil v osrednji dvorani centra La vie finalni izbor za slovensko miss Zemlje.

I. Vidmar, foto: Sašo Švigelj

