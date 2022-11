Županska kandidatka Martina Legan Janžekovič - Človek dejanj, in ne le besed

15.11.2022 | 17:30

Martina Legan Janžekovič (Foto: arhiv DL)

Metlika - S podporo volivcev in z Listo za povezovanje in razvoj se je v tekmo za županski stolček v občini Metlika podala tudi Martina Legan Janžekovič, ki ni prepoznavna le v matični lokalni skupnosti, ampak tudi širše. Več mandatov je delovala v svetu domače krajevne skupnosti v Radovici, tri mandate je občinska svetnica, v zadnjem mandatu tudi podžupanja. Je prostovoljna gasilka, dejavna članica društva vinogradnikov in Društva kmečkih žena Metlika, koristi kmetov pa zastopa tudi kot članica upravnega odbora Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.

»Čutim, da so pri upravljanju občine potrebne spremembe, da se moram angažirati in s timskim delom, v kar trdno verjamem, poskušati izboljšati stvari. Zaslužimo si občino, v kateri je pomembno, kaj znaš, ne to, koga poznaš,« je prepričanje, ki jo je vodilo k odločitvi za kandidaturo. Če bo izvoljena, si bo prizadevala oživiti staro mestno jedro Metlike, s poudarkom na stavbi nekdanjega Konzuma, in sicer z državnim in evropskim denarjem, pridobljenim v občinski projektni pisarni, ki jo namerava ustanoviti. Prizadevala si bo tudi za ureditev infrastrukture v industrijskih conah, pri čemer mora imeti občina proaktivno vlogo, in visokonapetostnega električnega voda za potrebe gospodarstva. »Vlogo županje vidim tudi v privabljanju novih vlagateljev in s tem v zagonu gospodarstva, ki prinaša boljše razmere za delo in dviguje kakovost bivanja,« pravi kandidatka.

Z obuditvijo odbora za mlade – njihovih pobud kar mrgoli – bi tudi njim na stežaj odprla vrata občine. Treba je po zgledu drugih občin začeti reševati stanovanjsko problematiko mladih in mladih družin. Prvi korak v to smer bi bil že občinski razpis za sofinanciranje nakupa ali prenove starih stanovanj. »Z Listo za povezovanje in razvoj vidimo možnosti tudi v turističnem razvoju občine, s poudarkom na enogastronomiji, gastronomiji vina in hrane, ter na razvoju največje vinsko-kulinarične prireditve v občini, Vinske vigredi,« še dodaja Martina Legan Janžekovič.

