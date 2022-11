Ob dnevu reformacije: ''Kulturna dediščina osmišlja sedanjost in daje pogum za prihodnost''

16.11.2022 | 13:50

Fotografije: MO Krško

Krško - V Dvorani v parku v Krškem je včeraj potekala slovesnost ob dnevu reformacije. Zbrane sta nagovorila predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Matjaž Gruden in predsednica posavske podružnice tega društva Alenka Černelič Krošelj. Prisotne sta pozdravila župan mestne občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović. Program so sooblikovali učenci Glasbene šole Krško in Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško ter znameniti Krčan. Po koncu slovesnosti so se zbrani, kot sporočajo s krške občine, sprehodili do nove Valvasorjeve knjižnice Krško, kjer so razstavljena dela sodelujočih učencev na likovno-literarnem natečaju Na obisku pri Juriju Dalmatinu.

Predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Matjaž Gruden je predstavil vpliv Primoža Trubarja in ostalih protestantov na razvoj slovenskega jezika ter tudi celostno na razvoj slovenskega naroda. Za to, da Trubar in protestantizem ostajata med nami, v sodelovanju z ostalimi organizacijami skrbi njegovo društvo, ki deluje s prepričanjem, da so slovenski protestanti ustvarili temelj na katerem sta se razvili slovenska kultura in narodna samozavest ter imajo danes, v sodobnem času, ko izgubljajo težo nekatere značilnosti narodnih skupnosti in stopajo v ospredje druge, nesporen pomen.

Rdeča nit letošnje osrednje slovesnost je bil likovno-literarni natečaj z naslovom Na obisku pri Juriju Dalmatinu ki je po dveh letih premora zaradi epidemije ponovno zaživel. Kot je povedala Alenka Černelič Krošelj, predsednica posavske podružnice Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, je pomembno, da poznamo kulturno dediščino, da osmišlja našo sedanjost in nam daje pogum za prihodnost.

M. K.