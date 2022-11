Moč humanosti: Hvala vam!

19.11.2022 | 15:30

'Stokratnik' Peter Videtič (Fotografije: OZ RK Metlika)

Metlika - Sinoči je v Kulturnem domu Metlika potekala prireditev ''Moč humanosti'', s katero se je Rdeči križ Metlika zahvalil krvodajalcem občine Metlika in svojim prostovoljcem za njihova humana dejanja. Na tradicionalni prireditvi so podelili 23 priznanj za 20 - 100-krat darovano kri, 40 posebnih priznanj Rdečega križa Slovenije prostovoljcem za odziv in pomoč v času epidemije in tri srebrne znake RK Sovenije prostovoljcem za dolgoletno delo v Rdečem križu Metlika.

Dobitniki za 100-krat darovano so bili v občini Metlika doslej štirje (Jože Kerč, Marjan Kerč, Stane Sodja in Stanislav Stanislav), sinoči pa se jim je pridružil še Peter Videtič. Srebrni znak Rdečega križa Slovenije pa so prejele Marija Dragovan, Marija Obradovič in Ivanka Galovec za več kot 30-letno delo v RK Metlika.

V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri, zato potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Letno daruje kri več kot 97.000 krvodajalcev, ki zdravstvu zagotovijo več kot 42.000 litrov krvi. Območno združenje Rdečega križa Metlika ima evidentiranih 2.020 krvodajalcev, od tega 1200 aktivnih, kar pomeni 8 odstotkov občanov.

Sinoči se je humanitarno združenje na slovesnosti zahvalilo tudi občini Metlika za vsestransko pomoč pri izvajanju nalog RK, podjetjem za družbeno odgovornost do krvodajalstva, medijem za poročanje ter zavodom in društvom za skupno sodelovanje, kajti vsi omenjeni'' predstavljajo posebno vez pri izvajanju humanitarnega poslanstva v širšem okolju.''

Tamburaši metliške folklorne skupine Ivan Navratil, pevka Viviana Kukar in igralska skupina Krajevne skupnosti Radovica so obogatili prireditev, ki jo je vodil Lojze Bojanc.

M. K.

