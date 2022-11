(AVDIO&FOTO) Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice: Jože Simončič, Jože Kapler in Marjan Hribar še naprej

20.11.2022 | 19:00

Slavje novega/starega šmarješkega župana Marjana Hribarja. 5-litrski šampanjec sta mu podarila gostinca Pirkovič. Na sliki Hribar z ženo Simono.

Marjan Hribar z očetom

Marjanu Hribarju je prišel čestitat priznani šmarješki gospodarstvenik Franc Gregorčič.

Bernardka Krnc rezultate pričakuje tudi s hčerko ...

Marjan Hribar s podporniki

V štabu Jožeta Simončiča po zaprtju volišč (fotografije tudi spodaj v fotogaleriji); foto: Lidija Markelj

Jože Kapler s somišljeniki in podporniki čaka na rezultat na kmetiji Kralj, verjamejo v zmago ...

V Šmarjeških Toplicah se je dvoboj med Marjanom Hribarjem in Bernardko Krnc pred štirimi leti končal z izredno tesno razliko in številnimi pravnimi zapleti. Kako bo tokrat?

Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice - 23.00: ''Zelo sem vesel prepričljive zmage, to je najboljša popotnica ...'' je v prvem odziv dejal stari/novi šmarješki župan Marjan Hribar. Je vesel, da je imel protikandidatko, mu je pa žal, da Krnčeva ni želela predvolilnih soočenj ... Tonska priponka spodaj pod tekstom ...

22.25: Marjan Hribar je v Šmarjeških Toplicah osvojil drugi mandat. Po 77 odstotkih preštetih glasovnic je dobil 71,95 odstotka glasov. Bernardka Krnc je zbrala 28,05 odstotka glasov.

22.00: V Šmarjeških Toplicah kaže na zmago Marjana Hribarja. Po 27. odstotkih preštetih glasovnic ima 70,98 odstotka glasov, Bernardka Krnc pa 29,02 odstotka.

Ob 21.20:

Šentjernej: Po polovici preštetih glasov je jasno, da bo Jože Simončič občino vodil še naprej (83,70 odstotka glasov), Aleš Trbanc ima 16,30 odstotka glasov.

Škocjan: Po 82 odstotkih preštetih glasov močno vodi Jože Kapler (83,76 odstotka), Franc Kocjan ima 16,24 odstotka glasov.

Bo šlo spet na tesno? (ob 19.00)

V dolenjskih občinah ob spodnjem toku Krke najbolj napet dvoboj pričakujemo v Šmarjeških Toplicah, kjer se za županski stolček potegujeta dva kandidata: mag. Marjan Hribar in mag. Bernardka Krnc.

Hribar je aktualni šmarješki župan in kandidira kot pred štirimi leti kot neodvisni kandidat. Na zadnjih volitvah je po drugem krogu volitev, ko je kazalo na neodločen izid s protikandidatko Bernardko Krnc, ki je šmarješko občino vodila tri mandate, po mnogih zapletih in večkratnem štetju volilnih lističev slednjo premagal z dvema glasovoma. Krnčeva je nato pravico iskala na sodišču, a je izid obveljal.

Letos je že vse kazalo, da Hribar ne bo imel protikandidata, a je s kandidaturo tik pred zdajci presenetila Bernardka Krnc. Krnčeva je mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekonomistka, zdaj zaposlena v Društvu Šola zdravja. Kandidira pod okriljem stranke Gibanje Svoboda, »zaradi finančne in politične podpore,« pravi. Med razlogi za kandidaturo našteje tudi nekorektno zaključene lokalne volitve 2018.

V predvolilnem času je bilo v šmarješki občini zelo živahno, z obeh strani so se pojavljale razne anonimke in vprašanja zaskrbljenih občanov, na katere sta morala kandidata odgovarjati. Kako sta bila pri tem uspešna in kako sta prepričala občane, bo znano kmalu.

Šentjernej: Vse razen gladke zmage bi bilo presenečenje

Aleš Trbanc takoj po zaprtju volišč ... (Foto: Lidija Markelj)

Za županski mandat se potegujeta dva kandidata: sedanji prvi mož občine Jože Simončič in Aleš Trbanc. Simončič velja za izrazitega favorita.

Mandat Jožeta Simončiča, univ. dipl. ing. agronomije iz Cerovega Loga, traja šele dve leti, saj je Simončič leta 2020 zmagal na nadomestnih volitvah za župana, potem ko je nepričakovano odstopil župan Radko Luzar. V drugem krogu je takrat premagal Franca Hudoklina, dolgoletnega župana občine Šentjernej. Simončič se v tekmo za županski stolček podaja kot neodvisni kandidat nestrankarske Liste za celostni razvoj, katere nosilec je, podpira pa ga tudi Lista za šentjernejsko dolino. Želi nadaljevati začete projekte in stavi na sodelovanje.

31-letni Aleš Trbanc, po poklicu mizar in kemijski tehnik, doma iz Roj pri Šentjerneju, zadnja leta zaposlen v novomeški tovarni Krka, v lokalno politiko vstopa kot novinec. Član stranke SDS je že vrsto let, od letošnjega septembra pa je predsednik lokalnega odbora SDS. Mnogim je poznan kot ustanovitelj ter vodja narodno-zabavnega ansambla Nebo. Nadajeval bi začete projekte v občini, večji poudarek bi dal razvoju turizma, ki je bolj zapostavljen, kmetijstvu in reševanju romske problematike.

Šentjerneju so bile tudi volitve za romskega svetnika. Novi romski svetnik bo 55-letni Valentin Brajdič, ki je bil edini kandidat za romskega svetnika. Darka Brajdič se za kandidaturo ni odločila, ampak je za svetnika kot prvopodpisana pod njegovo kandidaturo raje predlagala Valentina Brajdiča. V občini Šentjernej v več naseljih živi nekaj preko 200 Romov.

Škocjan: Kot pred štirimi leti

V Občini Škocjan se ponavlja zgodovina in zgodba izpred štirih let, saj se za županski stolček potegujeta dva kandidata, ista kot prejšnjič: Jože Kapler in Franci Kocjan. Tudi tu za velikega favorita velja aktualni župan Kapler.

Jože Kapler (SDS), doma iz Zavinka pri Škocjanu, je kot tretji župan v zgodovini škocjanske občine na tem položaju že od leta 2010. Med volivci je zelo priljubljen in do zdaj je vedno prepričljivo zmagal že v prvem krogu. Na zadnjih lokalnih volitvah je dobil 81,98 odstotka glasov.

Franci Kocjan iz Zagrada pri Škocjanu (SLS) je znani kamnosek in podjetnik, zdaj upokojenec. Je dolgoletni občinski svetnik. Kocjan je zdaj predsednik občinskega odbora SLS, kake novinarske konference v predvolilnem času ni pripravil, zato o njegovem programu, namerah … ni kaj povedati.

L. M., B. B,. M. K.

Galerija