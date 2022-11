(AVDIO, FOTO, VIDEO) Trebanjsko: V Šentrupertu zmagal Ramovš; v Mokronogu drugi krog med Mavrom in Glušičem, v Trebnjem med Povhetovo in Kastelicem

20.11.2022 | 19:00

Mateja Povhe s podporniki

Štab Alojzija Kastelica

Tomaž Ramovš (levo) že sprejema čestitke za zmago

Čestitke Tomažu Ramovšu

V štabu Franca Glušiča takoj po zaprtju volišč - na sliki s partnerko Selmo (Foto: Rok Nose)

V štabu Antona Mavra

V štabu Franca Glušiča

V štabu Franca Glušiča (fotografije tudi še spodaj v fotogaleriji)

Štab Tomaža Ramovša

Tabor Zorana Sajeta

Občino Mirna bo še naprej vodil Dušan Skerbiš (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog - 23.50: Prešteti so tudi vsi glasovi v Trebnjem, kjer je le malo manjkalo do izvolitve Mateje Povhe v prvem krogu. Prejela je 49,01 odstotka glasov, v drugem krogu pa ji bo zmago skušal preprečiti Alojzij Kastelic (21,73 odstotka glasov). Sledijo Jože Avguštinčič (12,02), Gregor Kaplan (9,73), Blaž Pavlin (7,50).

''Ljudje očitno želijo spremembe ... Rezultata ne jemljem kot poraz, sem ponosen, kar smo v teh letih postorili v Trebnjem ... pripravljen sem tudi v prihodnje po svojih močeh pomagati ... Volilci imajo vedno prav,'' je v prvem odzivu dejal Alojzij Kastelic.

22.50: V Šentrupertu so prešteti vsi glasovi. Tomaž Ramovš je dobil 51 odstotkov glasov, dosedanji župan Andrej Martin Kostelec 38,43 odstotka, Zoran Saje 8,72 in Zoran Kos 1,85 odstotka.

22.15: Trebnje: Preštetih je 40 odstotkov glasov, kaže na drugi krog. Mateja Povhe ima 54,84 odstotka glasov, Alojzij Kastelic pa 25,46 odstotka. Sledijo Jože Avguštinčič (15,77), Gregor Kaplan (6,90) in BlažPavlin (6,32).

"Izjemno vesela sem. Zahvaljujem se občanom za zaupan glas. Gremo še en krog, vse bomo dali od sebe v naslednjih 14 dneh na terenu. Na dobri poti smo, za mano stoji ekipa, ki mi je bila v podporo in pomoč ves čas kampanje, to naše delo pa se je obrestovalo," je rezultate komentirala Mateja Povhe.

Ob 21:30

V Šentrupertu so prešteli vse glasove, novi župan bo Tomaž Ramovš (51,00 odst). Andrej Martin Kostelec se poslavlja z 38,43 odst.

Ob 21.00:

Po treh četrtinah preštetih glasov jih ima Tomaž Ramovš 52,9 odstotka, Andrej Martin Kostelec 36,89, Zoran Saje 7,77, Zoran Kos 2,44 odstotka.

Dodano ob 19.40

Po neuradnih podatkih iz volilnih štabov bodo imeli v občini Mokronog - Trebelno drugi krog med Antonom Mavrom (46,3 odst.) in Francem Glušičem (42,4 odst.). Uroš Pikl (Vesna) je daleč zadaj (11,2 odst.).

"Kaže na drugi krog, upamo na rezervo, ki je volila tretjega kandidata in tudi na zmago. Starega župana je težko premagati. Veseli smo rezultata, glede na današnje razmerje v drugem krogu upamo na zmago," je izid volitev komentiral Glušič.

"Če sem iskren, sem pričakoval drugi krog. Tesno je šlo, a 46 odst. in še nekaj, kolikor sem dobil, mi daje vzpodbudo za naprej. Kampanja je bila zahtevna, na trenutke občasno tudi zelo grda, pa ne s strani kandidata za župana in članov njegovega volilnega odbora, bile pa so težave, tudi udarci pod pasom. Čez to moramo iti in ohraniti mirno kri. Verjamem, da bomo v drugem krogu postorili, kar še nismo, in da bo drugi krog prav tako zelo tesen," pa je rezultat v prvem krogu komentiral Maver.

Na Mirni ostaja Skerbiš, drugje veliko bolj negotovo (19. uri)



V občinah Trebnje, Šentrupert in Mokronog – Trebelno se za nov mandat potegujejo vsi aktualni župani. Če bodo vsi trije znova izvoljeni za župana, bo to kar presenečenje Že nekaj časa pa je znano, da bo občino Mirna še naprej vodil Dušan Skerbiš, saj nima protikandidata, ki bi mu skušal preprečiti vnovično izvolitev.

Gneča v Trebnjem

Župan Trebnjega Alojzij Kastelic, ki se poteguje že za peti mandat, ima kar štiri izzivalce. Tako kot pred štirimi leti, ko je sicer Kastelic nekoliko presenetljivo slavil že v prvem krogu (50,49 odst. glasov), se za županski stolček znova potegujeta Jože Avguštinčič (SDS) in Gregor Kaplan, ki je tokrat kandidira s podporo stranke Gibanje Svoboda. Prvič se v župansko tekmo podajata Mateja Povhe (DROT) in nekdanji poslanec Blaž Pavlin (NSi). Tudi zaradi velikega števila kandidatov se v Trebnjem pričakuje drugi krog, kdo se bo tja uvrstil, pa je vprašanje.

Zahtevna naloga v Šentrupertu

V Šentrupertu župana Andreja Martina Kostelca, ki tokrat kandidira kot neodvisen kandidat (pred štirimi leti je imel podporo stranke SDS), izzivajo donedavni podžupan (Kostelec ga je poleti razrešil) in nekdanji direktor občinske uprave v Šmarjeških Toplicah Tomaš Ramovš, revirni gozdar Zoran Kos (SD) in predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Zoran Saje. Kdorkoli bo župan, ga čaka veliko dela, med drugim se bo moral spopasti tudi s poplačilom dolga iz preteklosti.

Lahko Mavru uspe še enkrat?

V Občini Mokronog – Trebelno se je zdelo, da se bosta za župana potegovala le dva kandidata, podžupan Franc Glušič in nekdanji direktor Energetike Šentrupert Uroš Pikl (Vesna – zelena stranka), a se je tik pred zdajci aktualni župan Anton Maver, ki je na čelu občine že 16 let, odločil, da znova kandidira in tako še začinil boj za županski stolček.

R. N., B. B.

Tomaž Ramovš, Šentrupert, sprejema čestitke.

Galerija