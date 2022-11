Drugi krog v Brežicah; SDS z enim manj, Neodvisnih ni

Brežice - V Brežicah v drugi krog županskih volitev vstopata Ivan Molan in Igor Zorčič, medtem ko se v drugi krog ni uvrstila Mojca Florjanič. Ob 51-odstotni udeležbi volivcev in 10.267 oddanih veljavnih glasovnicah je v prvem krogu Molan zbral 4.609 glasov, Zorčič 3.060 glasov, Florjaničeva je prejela 2.598 glasov.

Pod kandidaturo Ivana Molana so se podpisali Dražen Levojević in skupina volivcev, predlagatelji kandidature Igorja Zorčiča so Rade Iljaž in skupina volivcev, Mojca Florjanič je na volitvah nastopila kot skupna kandidatka strank Gibanje svoboda, Levica, Socialni demokrati in DeSUS.

Občinski svet

V občinskem svetu Brežice je po dosedanjih podatkih državne volilne komisije Gibanje Svoboda dobilo 8 mandatov. Tako so bili izvoljeni Mojca Florjanič, Samo Stanič, Bojana Zevnik, Andreja Dušak, dr. Stanka Preskar, Marko Kovačič, Nataša Sagernik in Marjeta Slatner Gerjevič.

Osem mandatov ima tudi Slovenska demokratska stranka. To bodo zastopali Andrej Vizjak, Patricia Čular, Vinko Ogorevc, Aleksander Gajski, Alojz Škrabl, Ivan Molan, Klara Humek in Katja Čanžar.

Lista Igorja Zorčiča in Sonce bo zasedla sedem svetniških sedežev. Tu so bili izvoljeni Stanko Tomše, Igor Zorčič, Martina Zlobko, Boštjan Gregorič, Darja Krošelj, Ferdo Pinterič in Ivan Kostevc.

S po dvema mandatoma prihajajo v občinski svet lista Ljudje za ljudi, ki jo bosta zastopali Štefanija Kržan in Matejka Kmetič, in Socialni demokrati, kjer sta bila izvoljena Bogdan Palovšnik in Primož Hribšek. Po en mandat so zbrali tudi Levica, kjer bo svetnik Aljoša Rovan, N.Si in SLS s svetnikom Antonom Žnideršičem in Stranka za razvoj Občin in Krajev, ki jo bo zastopal Fredi Žibert.

Če primerjamo novo mandatno obdobje s prejšnjim: Slovenska demokratska stranka in Levica imata tokrat mandat manj kot v obdobju 2018-2022. Lista Ljudje za ljudi je ohranila dosedanja dva mandata, Socialni demokrati so izgubili dva sedeža, ROK – Stranka za razvoj občin in krajev je ohranila dosedanje svetniško mesto.

Letošnji novinci so Gibanje Svoboda, Lista Igorja Zorčiča in Sonce ter N.Si in SLS. V tem sklicu občinskega sveta ni več Liste Sonce kot samostojne skupine s tremi svetniki v prejšnjem občinskem svetu, ker je na letošnjih volitvah nastopila na Listi Igorja Zorčiča in Sonce.

Prav tako ni v novem občinskem svetu samostojne svetniške skupine Slovenske ljudske stranke, ki je imela doslej en mandat. Ta stranka je na letošnjih volitvah nastopila, kot rečeno, skupaj z N.Si. Tudi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev v mandatnem obdobju 2022-2026 nima predstavnika. V novem občinskem svetu tudi ni dosedanje svetniške skupine Neodvisni, ki je med trajanjem mandata 2018-2022 nastala iz svetniške skupine SMC. V prejšnjem občinskem svetu je imela šest svetnikov, od katerih so se pred letošnjimi volitvami nekateri pridružili Listi Igorja Zorčiča in Sonce, nekateri pa Gibanju Svoboda.

