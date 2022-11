Preferenčni glasovi premešali novomeški mestni svet

22.11.2022 | 19:00

Novomeški svetniki zasedajo na rotovžu, le med epidemijo so zaradi covida iskali večje dvorane. (Foto: arhiv; MO NM)

Novo mesto - Ko so bili danes vneseni tudi vsi preferenčni glasovi, je spisek svetnikov novomeškega mestnega sveta doživel kar nekaj sprememb. Tako sta se na listi Naš kraj - naše mesto namesto drugo- in tretjezapisanih na listi Alenke Kopina in Marjana Erpeta v mestni svet uvrstila Martin Kobe s 137 in Slavko Matko z 246 preferenčnimi glasovi, z liste SLS namesto drugozapisane Kaje Galič Matjaž Pavlin z 219 preferenčnimi glasovi in na Listi Konkretno namesto prvozapisanega Alojza Kobeta Jože Kobe, vendar ta najverjetneje zaradi nezdružljivosti funkcij, saj je zaposlen v občinski upravi, ne bo mogel opravljati te funkcije, tako da ga bosta nadomestila ali Alojz Kobe ali pa Silvo Mesojedec, ki sta dobila oba po 48 preferenčnih glasov, zato bo v njunem "dvoboju" na koncu odločil žreb. Na prvo konstitutivno sejo bodo vabljeni neposredno izvoljeni svetniki, na njej bo izvoljeni župan predal vodenje najstarejšemu svetniku, Adolfu Zupanu, dokončna sestava sveta pa bo določena na drugi seji.

Začasna sestava mestnega sveta Mestne občine Novo mesto je torej taka:

Lista Gregorja Macedonija (7): Gregor Macedoni, Jasna Kos Plantan, Boštjan Grobler, Sara Tomšič, Janez Povh, Vesna Vesel in Urban Kramar (zaradi nezdružljivosti funkcij bosta najverjetneje namesto Gregorja Macedonija in Urbana Kramarja v mestni svet uvrščena Primož Kobe in Darja Marjanović);

Gibanje Svoboda (5): Matija Škof, Renata Pavlin, Tomaž Levičar, Urška Kovačič, Žiga Papež;

SDS (3): Bojan Kekec, Eva Filej Rudman in Peter Kostrevc;

Lista Naš kraj - naše mesto (3): Rok Mežnar, Martin Kobe in Slavko Matko;

SLS: Jirí Volt in Matjaž Pavlin;

NSi: Vida Čadonič Špelič in Marko Dvornik;

SD: Srečko Vovko in Helena Brulc;

Solidarnost, za pravično družbo: Uroš Lubej in Maja Žunič Fabjančič;

Desus: Adolf Zupan;

Konkretno: Jože Kobe, ki ga bo zaradi nezdružljivosti funkcij nadomestil Alojz Kobe ali Silvo Mesojedec (dobila sta enako število preferenčnih glasov);

Zveza za Dolenjsko: Andrej Kastrevec.

I. V.