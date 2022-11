Kar osem novincev v kostanjeviškem občinskem svetu

22.11.2022 | 12:00

Kostanjevica na Krki (Foto: lepote-slovenije.si; F. S.)

Kostanjevica na Krki - V kostanjeviški občinski svet so bili na letošnjih lokalnih volitvah, ki so - za slovenske razmere - v tej občini izstopale po zelo dobri, 68,84 odstotni volilni udeležbi, izvoljeni Slavko (Lojze) Pucelj, Matej Kuhar, Primož Kadunc, Mihaela Kegljevič, Marjan Jelenič, Alja Pincolič, Matjaž Krošl, Alen Lenič, Renata Kus Pisek in Jakob Gašpir.

V dosedanjem mandatu sta bila svetnika le Kuhar in Kadunc, vsi ostali so novinci. Leniča je kandidirala N.Si, Gašpirja pa je predlagala Levica. Znan vinar Jelenič je bil s skupino volivcev predlagatelj kandidature Melite Skušek za županjo, njo podpirajo tudi novinci, novi svetniki Krošl, Piskova in Gašpir. Aktualnega podžupana v funkciji župana Roberta Zagorca zanesljivo podpirajo Kuhar, ki je bil s skupino volivcev predlagatelj Zagorčeve kandidature za županske volitve, Pucelj, Kadunc in Kegljevičeva. Ni povsem jasno, kako se bo v občinskem svetu opredeljevala Pincoličeva; predlagatelj njene kandidature za svetnico je bil namreč Jože Kržičnik, dosedanji svetnik, s skupino volivcev. Pincoličeva je sicer v 5. volilni enoti prepričljivo zmagala, dobila je 227 glasov, 30 več kot Krošl in še glas več kot Lenič. Tako bi utegnil biti poslej jeziček na tehtnici pri glasovanjih prav mladi ambiciozni politik Lenič, čeprav naj bi imel Zagorc, kot zatrjuje sam, podporo kar šestih svetnikov, ki naj bi kandidirali na njegovi listi.

P. P.