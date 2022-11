Kavšek novi stari župan - Plebiscitarna večina

23.11.2022 | 12:50

Županova predvolilna ekipa (Foto: M. G.)

Črnomelj - Kavšek suveren, njegova Lista za razvoj pa z enim mandatom manj kot doslej – Po zmagi na srečanje z novo metliško županjo

»Preželi so me res lepi občutki, tako velika podpora za drugi mandat pa je tudi obveza. Rahlo utrujen sem, saj smo med kampanjo opravili 18 različnih predstavitev po krajevnih skupnostih, vmes pa je bilo še nešteto drugih aktivnosti, tekoče delo občine pa seveda v tem času ni trpelo,« je poldrugo uro po zaprtju volišč v znani črnomaljski gostilni nad Dobličico povedal Andrej Kavšek, ki se je razveselil svojega drugega mandata. Podprlo ga je 87,27 odstotka volivcev, njegovo protikandidatko in nekdanjo županjo Mojco Čemas Stjepanovič (Svoboda) pa 12,73 odstotka.

Prvi mož največje občine v Beli krajini je okus zmage delil tudi s člani volilnega štaba, vodil ga je Vladimir Radovič, in s številnimi podporniki, nekoliko več pa je pričakoval od Liste za razvoj, ki bo imela v 24-članskem občinskem svetu 5 svetniških mest, eno manj kot doslej. Kavšek kljub temu ne dvomi, da bo tudi v novem mandatu z razvojnimi projekti povezal vse svetnike v občinskem svetu, v katerem so kar štiri liste oz. stranke osvojile po 5 mandatov. »Le tako bomo šli naprej. Tisti, ki me poznajo, vedo, da zahtevam veliko od sebe in tudi od drugih. Pred nami so veliki projekti: šole, vrtec, komunalna infrastruktura, ekologija in drugi, zanje nam je uspelo od države in Evropske unije zagotoviti okoli 13 milijonov evrov,« je Kavšek pokazal smer novega mandata.

Dve uri po koncu preštevanja glasov, malo pred polnočjo, je Kavšku prišla stisnit roko tudi Mojca Čemas Stjepanovič, nato pa se je novi stari župan z ekipo odpravil proti Radovici, obiskat novoizvoljeno metliško županjo, s čimer je pokazal tudi smer tesnejšega medobčinskega sodelovanja.

Črnomaljski svetniki

V občinski svet so bili izvoljeni: Gibanje Svoboda (5) – Vesna Fabjan, Ivo Ivičić, Anja Luznar, Mojca Čemas Stjepanovič in Renata Butala; Lista za razvoj (5) – Dubravko Čengija, Tatjana Kmetič Škof, Mateja Babič, Zoran Šepac in Jasna Banovec; SDS (5) – Jože Veselič, Bernarda Kump, Marko Mravinec, Maja Kocjan in Romana Husič; SD (5) – Samer Khalil, Jaka Birkelbach, Samo Kavčič, Leopold Perko in Janez Perušič; NSi (2) – Miha Vardijan in Nataša Hudelja; DeSUS (1) – Alojz Puhek. Romski svetnik bo Božo Rozman.

M. G.