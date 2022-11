Računsko sodišče le delno zadovoljno s popravljalnimi ukrepi občine Žužemberk; sporno oddajanje v Poreču ostaja

24.11.2022 | 14:00

Hišo z 19 namestitvenimi enotami (desno) sredi Poreča občina oddaja zasebniku za vsega 2.000 evrov letne najemnine. Občina v popravljalnih ukrepih višine najemnine ni spremenila. Še več. Občinski svet je med izvajanjem revizije potrdil odločitev, da letna najemnina ostaja 2000 evrov. (Vir fotografije: spletna stran družbe Futurum)

Žužemberk - Računsko sodišče je preverilo pravilnost poslovanja občine Žužemberk v letu 2020, pri tem pa v junija izdanem poročilu ugotovilo več kršitev. Od občine je zahtevalo popravljalne ukrepe, od katerih pa občina vseh ni izvedla tako, kot bi morala.

Največ ugotovljenih kršitev se je nanašalo na oddajo in prodajo občinskega premoženja, javna naročila ter nadzor nad zadolževanjem občinskih podjetij, ki ga občina ni izvajala v celoti.

Ker vse ugotovljene nepravilnosti med revizijo niso bile odpravljene, je računsko sodišče od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

V njem je morala občina med drugim izkazati, da je sprejela dopolnitvi letnih načrtov razpolaganja in pridobivanja zemljišč in stavb za leti 2021 in 2022, iz katerih sta razvidna tudi letna načrta za leto 2022, kar je občinski svet storil na junijski seji.

Občina je morala tudi izkazati, da je pri dveh najemnih občinskih nepremičninah uredila kritje stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroškov zavarovanj. Tega občina sicer ni uredila, je pa začela pripravo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini, kar na računskem sodišču ocenjujejo kot zadovoljiv ukrep.

Kot zadovoljiv ukrep je računsko sodišče ocenilo tudi ukrep, s katerim je župan imenoval skrbnike pogodb oz. sporazumov o oddaji prostorov in dela zemljišča v najem sedmim najemnikom občinskih prostorov. Pri pregledu poslovanja je namreč računsko sodišče ugotovilo, da skrbniki pogodb niso določeni.

Kot nezadovoljivo pa je računsko sodišče ocenilo ukrepanje občine glede oddajanja počitniškega doma v Poreču, kjer je določena najemnina v višini 2000 evrov po mnenju računskega sodišča prenizka. Občina v popravljalnih ukrepih višine najemnine ni spremenila. Še več. Občinski svet je med izvajanjem revizije potrdil odločitev, da letna najemnina ostaja 2000 evrov.

Prav tako je računsko sodišče kot nezadovoljiv ocenilo ukrep, s katerim bi morala občina v odzivnem poročilu izkazati, da je pogodbo o brezplačni ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču, ki ga je oddala Gasilski zvezi Slovenije, uskladila z zakonodajo. Občina tega ni izvedla, čeprav občina gasilski zvezi po zakonodaji stavbne pravice ne more podeliti brezplačno.

Računsko sodišče tudi ni zadovoljno, ker občina ni sprejela zadovoljivih dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2022.

