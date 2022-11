Pri Osnovni šoli Adama Bohoriča v Brestanici prenovili šolsko igrišče

27.11.2022 | 17:20

Prenovljene šolske športne površine (Fotografije: MO Krško)

Brestanica - Pri Osnovni šoli Adama Bohoriča v Brestanici so te dni končali prenovo šolskega igrišča. Naložbo v vrednosti nekaj več kot 300.000 evrov je pokrila Mestna občina Krško. Celotno območje tamkajšnjih rekreacijskih površin so zavarovali z novo panelno ograjo, obe igrišči pa sta dobili novo razsvetljavo.

Naložba je po podatkih krške občine obsegala še sanacijo atletske steze, menjavo njenih robnikov, odstranitev in izvedbo novega tartanskega tlakovanja, ureditev odtoka padavinske vode in izris črt na stezi.

Med drugim so uredili 60-metrsko tekaško stezo, stezo za skok v daljino, območje za suvanje krogle in korito za skok v daljino. Odstranili so tudi od časa načete tribune in jih nadomestili z betonskimi, so zapisali na krški občini.

Osnovno šolo Adama Bohoriča v zadnjem šolskem letu obiskuje nekaj več kot 190 šolarjev. Pred štirimi leti novozgrajeni otroški vrtec Palček pa približno 100 otrok.

Naložba v novi brestaniški vrtec je stala 1,95 milijona evrov. Krška občina je zanjo dobila nekaj manj kot 480.000 evrov nevračljive državne denarne podpore in nekaj manj kot 540.000 evrov povratnih sredstev. Hkrati se je prijavila na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb ter dobila še nekaj manj kot 417.000 evrov. Preostanek naložbenega zneska je občina pokrila sama.

M. K.