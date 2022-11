Pijan trčil v ... pijanega

Na območju Sel pri Dobovi v občini Brežice je v soboto nekaj po 22. uri prišlo so prometne nesreče, v kateri sta trčila močno pijana 35- in 58-letnik. Prvemu je alkotest pokazal 0,98 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, drugemu pa 0,58 miligrama. Obema so odvzeli vozniški dovoljenji in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Po ugotovitvah brežiških policistov je za nesrečo odgovoren 35-letni voznik, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 58-letnika, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Poškodovana potnica na motorju

Policisti PP Krško so bili v petek okoli 16. ure obveščeni o padcu motorista na območju Orehovca. Ugotovili so, da je 19-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal na brežino in se prevrnil. Lažje poškodovano 18-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Motoristu, ki je vozil neregistriran motor, bodo policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan trčil v ograjo ob hiši

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča na območju Rake. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo ob stanovanjski hiši. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,62 miligrama alkohola. Sledi obdolžilni predlog na sodišče.

Vlomi in tatvine

V naselju Dobrava na območju PP Trebnje je v noči na petek nekdo iz odklenjene garaže stanovanjske hiše odnesel dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Na območju Gabrja (PP Novo mesto) je med 18. 11. in 25. 11. neznanec skozi vrata vlomil v zidanico. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V Dolnji Težki Vodi na območju PP Novo mesto je v noči na soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi garažna vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2100 evrov škode.

V Dolenjih Ponikvah jev soboto popoldne neznanec prav tako v času odsotnosti stanovalcev skozi okno vlomil v hišo ter ukradel zlato verižico. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 700 evrov.

Migranti - največ Rusov



Policisti so med 25. 11. in 28. 11. na območju PP Brežice (Loče, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Brežice, Grič, Dobova) izsledili in prijeli 81 državljanov Rusije, 38 državljanov Indije, 29 državljanov Kube, 23 državljanov Sirije, devet državljanov Pakistana, štiri državljane Bangladeša, tri državljane Maroka, tri državljane Afganistana in državljana Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 25. 11. in 28. 11. skupno intervenirali v 170. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 544 klicev, danes poročajo s PU Novo mesto. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem voznikom, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 31. kršitev javnega reda in miru in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje.

