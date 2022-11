Sevniški likovni shod - Prvakinja je Milena Roštohar

29.11.2022 | 12:45

Prvakinja letošnjega likovnega shoda Grad 2022 Milena Roštohar ob nagrajeni sliki (Foto: Pavel Perc)

Mlada prvakinja shoda Leja Florjančič

Plakete

Sevnica - Na letošnji koloniji 35 udeležencev, ducat manj kot lani – Nekateri še vedno slikajo po »bližnjici«, zgolj tehnično, brez pristnih čustev – Tema ustvarjanja tokrat melanholija

Na sevniškem gradu bodo do sredine januarja na ogled kar tri razstave v organizaciji sevniške območne izpostave JSKD. V Mosconovi galeriji razstavljajo udeleženci XXII. mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2022, v Stari galeriji italijanski slikar Alessandro Finozzi, lanski prvak shoda, v Oknu Radogost pa se predstavlja Lea Florjančič, lanska in letošnja mlada prvakinja shoda.

Mentor shoda in vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar pravi, da je večina avtorjev sprejela podano temo ustvarjanja – melanholijo, vzročno še povezano ali vpeto v nostalgijo.

Letos na shodu ni bilo gostov iz Italije in Avstrije, pa tudi udeležencev je bilo manj (35, lani 47). Nekateri udeleženci še vedno slikajo po »bližnjici«, ugotavlja Stopar, se pravi tehnično, brez pristnih čustev, ki poganjajo umetniško delo. Dober slikar to lahko sam dobro občuti in stvar popravi v dobro, nekateri pač ne. Po njegovem mnenju je večini uspelo s slikarsko poezijo ustvariti umetniško-ustvarjalne vsebine, nekaj pa jih je zašlo v podhranjeno polje umetniške ustvarjalnosti, ki aplicira na »samo da sem zraven«.

Mlada prvakinja, obetavna slikarka Lea Florjančič iz Šentjanža, razstavlja v Oknu Radogost zbirke Ogled. Njen lanski kolaž je barvit splet izrezkov z naslikano dominanto ženskega portreta. Tudi na letošnjem shodu si je prislužila zlato plaketo s kolažem.

Prvakinja XXII. shoda je slikarka Milena Roštohar z Blance z delom Čuvaj najinih sanj. »Slika spada v njen opus, ki ga neguje že vrsto let. V njem replicira svojo barvno paleto in figuralno, abstraktno simboliko,« je med drugim žirija zapisala v obrazložitvi nagrade. Zlato plaketo je prejela tudi častna gostja shoda, Novomeščanka Martina Hegediš.

Podrobneje v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

P. P.

Galerija