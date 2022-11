Varčuje tudi Elektro - lastne sončne elektrarne v Trebnjem, Ivančni Gorici in Sodražici

30.11.2022 | 10:30

Foto: Elektro Ljubljana

Elektro Ljubljana je začel z izgradnjo lastnih sončnih elektrarn, ki jih nameravajo postaviti na 24 strehah nadzorništev, upravnih stavb in drugih pomožnih objektov. »Začenjamo na štirih lokacijah, kjer bomo postavili štiri sončne elektrarne. Potencialnih streh, na katerih lahko postavimo sončne elektrarne, je 24. To so predvsem nadzorništva, upravne stavbe in drugi pomožni objekti. Z optimalnim izkoristkom v času delovanja si lahko zagotovimo lastno proizvodnjo za naše potrebe.« je dejal predsednik uprave Aleksander Zupančič.

Prve sončne elektrarne bodo postavljene po novem letu na štirih lokacijah v Sodražici, Trebnjem, Ivančni Gorici in Litiji. Njihova skupna nazivna moč bo slabih 200 KW, kar predstavlja 15 % od celotne porabe električne energije za lastne potrebe.

»Za ta korak smo se odločili zaradi ekstremnih povečanj stroškov energije in pridobili ocene, kje bi lahko izpeljali gradnjo sončnih elektrarn v samooskrbi. V Elektru Ljubljana smo skupaj s hčerinsko družbo Elektro Ljubljana OVE preučili vse možnosti in začeli s projektiranjem prvih štirih sončnih elektrarn. Projekt pa bomo nadaljevali postopno v skladu z razvojnimi načrti,« je povedal Zupančič.

M. K.