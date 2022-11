Trčila v drevo, se prevrnila in peš odšla - pihati ni hotela; z dvema promiloma v kandelaber in parkiran avto

30.11.2022 | 12:00

Včeraj okoli 15. ure je na cesti med Vrčicami in Planino na območju Semiča voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v drevo in se prevrnila. Po nesreči je kraj peš zapustila. Policisti so 40-letno kršiteljico izsledili in ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonila, prav tako je odklonila strokovni pregled. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na PU Novo mesto ob tem pojasnjujejo, da mora udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus za ugotavljanje alkohola, ravnati po odredbi policista. Če preizkus odkloni, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje. Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka, nekdo ne more opraviti preizkusa, mu policist odredi strokovni pregled. Če zdravnik, ki opravi strokovni pregled, ugotovi, da je pod vplivom alkohola, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa začasno odvzame vozniško dovoljenje. Policist odredi strokovni pregled tudi v primeru, če udeleženec cestnega prometa ne opravi odrejenega preizkusa po navodilih proizvajalca. Z globo najmanj 1.200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo ali odredbo. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Z dvema promiloma alkohola v drog javne razsvetljave in v parkiran avtomobil

Ob 13.30 se je zgodila prometna nesreča v naselju Veliki Trn na območju PP Krško. Policisti so ugotovili, da je zanjo odgovoren 56-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča in trčil v drog javne razsvetljave in v parkiran avtomobil. V litru izdihanega zraka je imel 0,95 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Črnomaljski policisti prijeli vlomilce

Policisti PP Črnomelj so bili obveščeni, da so neznanci vlomil v počitniško hišo na območju Stare Lipe in pobegnili. V Kanižarici so izsledili in ustavili kombi z osumljenci, starimi 47 in 23 let ter mladoletnikom. Zasegli so jim ukradene predmete, ki jih bodo vrnili oškodovancu. Sledi kazenska ovadba.

Tatvine

Med 28. 11. in 29. 11. so na območju Čateža ob Savi neznanci z delovišča odnesli okoli 150 opažnih plošč in izvajalca del oškodovali za okoli 4.500 evrov.

Iz odklenjene garaže v Biški vasi je med 27. 11. in 29. 11. nekdo ukradel štiri pnevmatike s platišči. Lastnika ocenjuje, da je oškodovan za 2.500 evrov.

Pijan razgrajal po trgovini

Okoli 14. ure so policiste poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer je pijan moški s kričanjem in nedostojnim vedenjem motil javni red in mir in razmetaval izdelke po prodajalni. Policisti PP Krško so zoper 28-letnega kršitelja, ki ni upošteval opozoril in ukazov, obvladali z uporabo prisilnih sredstev, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Jesenice) izsledili 31 državljanov Rusije, 14 državljanov Indije, sedem državljanov Afganistana, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Kube, tri državljane Nepala, dva državljana Bolivije in državljana Bangladeša in na območju PP Črnomelj (Tribuče) tri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 53. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 163 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru in v Krškem kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin. V Brežicah so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

