Zavrelo v Klevevški toplici - Jasna Dokl Osolnik ima za termalno vodo vsa dovoljenja

1.12.2022 | 11:00

Po zaustavitvi del gasilcev je v Klevevž prišla tudi policija.

Nekdanji mlin oz. hiša Jasne Dokl Osolnik, ki jo delno ogreva tudi topla izvirska voda iz Klevevža

Klevevška toplica je izjemna turistična točka šmarješke občine. Izvir termalne vode ima vse leto toplo vodo od 21 do 25 stopinj Celzija, ki je zajeta v manjšem bazenu. Zlasti v poletnem času ga obišče na tisoče ljudi od blizu in daleč, veliko pa jih pride tudi pozimi.

Domačini že leta vedo, da je iz bazena s termalno vodo speljana cev v bližnjo zasebno hišo oz. nekdanji mlin, kar opazi tudi vsak plavalec. Nemalokrat je sledilo čudenje, kako je mogoče, da si lahko nekdo dragoceno vodo, ki je javno dobro, izvir pa se nahaja na državni zemlji, napelje v hišo.

DELA USTAVILI

Tako se sprašuje tudi skupina domačinov, ki je prejšnji teden v Klevevški toplici mirno zaustavila delo novomeških poklicnih gasilcev, ki so po naročilu lastnice bližnjega mlina, to je Jasne Dokl Osolnik, tja z vso opremo prišli izpraznit bazen s termalno vodo. Sanirali naj bi vodovodno cev, katere del je bil odkrit in za plavalce že nevaren. Cev naj bi voda tudi spodjedla, tako da si je menda marsikdo že zataknil nogo pod cev oz. se je ob njo udaril ali ranil, čeprav je bila zavarovana s pločevino.

A zaustavitev del je bila le začasna – gasilci so po nekaj urah premora, ko sta tja prišli celo policija in tudi lastnica mlina, opravilo dokončali, saj se je izkazalo, da ima gospa za ta poseg in tudi za uporabo termalne vode vsa potrebna dovoljenja. Dokl Osolnikova pravi, da sta bila prijava in ves pomp okrog tega neupravičena. Je mogoče posredi le človeška nevoščljivost?

Med zbranimi, ki so med drugim menili, da je nesprejemljivo je, da nekdo pride in si to vodo lasti in napelje za ogrevanje, za bazen, oddaja apartmaje ter jih oglašuje s fotografijo bazena, je bil tudi dolgoletni občinski svetnik Branko Zoran.

Kaj na zaplet pravi šmarješki župan mag. Marjan Hribar in kako zadevo pojasnjuje Jasna Dokl Osolnik, katere družina je že 23 let lastnica mlina v Klevevžu? Zelo jo skrbi takšno obnašanje skupinice občanov, med katerimi je torej celo občinski svetnik. Po njenih besedah vsi vedo, da ima vsa potrebna dovoljenja za koriščenje vodnega vira in za Dolenjski list vse podkrepila z dokumenti.

Besedilo in fotografije: Lidija Markelj