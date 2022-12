FOTO: Denis Avdić show v Šentjernej privabil mlado in staro! Darovati za družine v stiski je lepo

2.12.2022 | 08:30

Danis Avdić upa, da zberejo čim več za družine v stiski, ki jih je žal vse več.

Že poseben kombi Radia1 je zunaj pred kulturnim hramom v Šentjerneju naznanjal, kaj se dogaja notri.

Šentjernej - V Kulturnem centru Primoža Trubarja se dogaja marsikaj zanimivega, včeraj pa je bil show posebne vrste. Vse popoldne je tu gostovala ekipa Radia 1, ki je z veseljem prišla na Dolenjsko. Denis Avdić, Jana Morelj, Miha Deželak in Influencer Dino, ki ustvarjajo najbolj poslušan jutranji program v Sloveniji Denis Avdić Schow, so na odru kulturnega hrama med 14. uro in 18. uro program oddajali v živo.

Prebivalci Šentjerneja in okolice, ki so radovedno prihajali v center, so imeli možnost neposredno videti, kako nastaja najbolj zabaven program in tudi spoznati voditelje ter z njimi narediti kak selfi.

Ne gre le za zabavo

A ne gre le za zabavo, pomemben je dobrodelni namen, ki ga ta akcija ima. Letos decembra namreč ekipa pripravlja že 8. dobrodelni 28-urni maraton za družine v stiski.

Jana Morelj, Denis Avdić, Miha Deželak in influencer Dino na odru KC Primoža Trubarja

Zabave za obiskovalce ni manjkalo.

Del zasedbe DMP

Miha Dežela in influencer Dino

Kot je za Dolenjski list povedal Denis Avdić, so se tokrat odločili za novost – da mesec dni pred 22. decembrom, ko bo najdaljši 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm potekal v živo z Mestnega trga v Ljubljani - obiščejo različne kraje po Sloveniji in promovirajo akcijo, s katero želijo pričarati čudovito praznično pravljico še za koga, ki sam ne zmore več. Pravzaprav že ves ta čas poteka tudi zbiranje denarja.

Avdić: Upamo, da nam akcija kar najbolje uspe!

»Najprej smo bili v Slovenski Bistrici, tokrat pa gostujemo v Šentjerneju, ker se nam zdi prav, da obiščemo tudi take kraje v Sloveniji, kamor doslej še nismo šli. Super nam je, da pridemo na oder, odpremo vrata in rečemo, ej, pridite, kdor želi. To je čisto nekaj drugega, kot neka predstava na odru. Dejansko ljudje vidijo nastajanje programa v živo, kako vse to poteka, glavni namen pa je seveda zbiranje denarja za družine v stiski,« pove Avdić.

Z ekipo upa, da bodo tudi leto dosegli odličen rezultat za vse, ki jim je dobrodelni maraton namenjen. Predlani so npr. prvič prišli do številke milijon evrov, lani pa so zbrali skoraj milijon 43 tisoč evrov, kar je res pohvalno.

»Družine še niso izbrane, so iz vse Slovenije in ideje še prihajajo. Veliko je takih, ki jim je težko še sebi priznati, da potrebujejo pomoč, kaj šele drugim. Letos je situacija sploh malo drugačna. Pomoč potrebujejo tudi tisti, ki imajo službe, ki delajo, pa enostavno ne zmorejo vseh stroškov,« pravi znani voditelj Radia 1 in doda, da se družine absolutno lahko še prijavijo, lahko pa jih tudi drugi in sicer preko mejla pomagam©radio1.si.

Prišli glasbeniki: Robert Petan, Nuša Derenda, DMP

Omogočimo jim lepše življenje ali vsaj polepšajmo praznični čas, pravijo tudi glasbeni gostje, ki so sooblikovali radijski program v živo iz Šentjerneja. To je kantavtor Robert Petan iz Posavja, eden najbolj pronicljivih in duhovitih mladih ustvarjalcev pri nas ta hip, pa novomeška zasedba Društvo mrtvih pesnikov, ki praznuje trideset let delovanja, ter priljubljena slovenska pevka zabavne glasbe Nuša Derenda iz Posavja.

Nuša Derenda z eno od svojih zvestih poslušalk iz Šentjerneja.

Slednja je povedala, da se vedno rada odzove na dobrodelne dogodke, tudi na Denis Avdić show in dobrodelni maraton. V živo je tokrat zapela dve pesmi, premierno novo skladbo Jesen. »Ti nastopi so vedno nekaj posebnega, nepredvidljivi, tokrat sta me po odru nosila Avdić in Deželak. Publika se je sprostila in krasno je nastopati v živo, tudi če nisi čisto perfekten in se vmes malo zasmejiš … Lepo se je tudi srečati v živo s svojimi poslušalci in občudovalci, bili so od najmlajših do starejših. Ena gospa, ki bo prihodnje leto stara 80 let, me želi celo imeti na svojem praznovanju …,« je svoje vtise v Šentjerneju strnila Nuša Derenda.

V Šentjernej prišli otroci in tudi starostniki iz DSO Novo mesto

Jaka in Pija iz Kostanjevice na Krki sta uživala.

Publika v Šentjerneju je bila prav super, od starejših do najmlajših. Zlasti otroci so se želeli slikati ter videti, kako nastaja radijski program v živo. Bratec in sestrica, Jaka in Pija Sintič iz Kostanjevice na Krki, sta dejala: »Pripeljal naju je ati in sva vesela, da vse vidiva v živo, kako nastaja program. Všeč nama je in se zabavava,« sta dejala in dodala, da sta presrečna, da sta v živo videla Nušo Derenda in se z njo fotografirala.

V Šentjernej so včeraj pripeljali celo skupino starostnikov iz novomeškega doma upokojencev, kjer jim ob jutrih očitno Denis Avdić show krajša čas. Avdić jih je bil še posebej vesel, »da jim je fajn in se znajo nasmejati.«

Jožica Pavc z Javorovice je prišla s hčerko in vnukinjo. Uživale so.

Tudi upokojenka Jožica Pavc z Javorovice pri Šentjerneju je bila med publiko. »Zelo rada poslušam Radio1 in prišla sem skupaj s hčerko in vnukinjo. Všeč mi je ta ekipa, vedno nasmejana in pogosto me spravi v dobro voljo. Zlasti mi je ljuba Jana Moreli in zdaj jo vidim,« je vesela povedala Jožica.

Prihodnji teden v Ajdovščini, 22. decembra v Ljubljani

Med obiskovalci je bilo velik otrok oz. mladih družin.

Prihodnji teden bo ekipa Radia 1 gostovala v Ajdovščini ter odštevala dni do 22. decembra, ko se bo začel tradicionalni 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm! Najdaljši Denis Avdić Show bo v živo potekal iz Mestnega trga v Ljubljani, ne bo manjkalo glasbenih nastopov pevcev in glasbenih skupin v živo ter raznih izzivov in presenečenj za ekipo in poslušalce.

Kot rečeno - zbrana denarna sredstva bodo namenili družinam v stiski in pomagate lahko že zdaj.

Pošljite SMS POMAGAM1 ali POMAGAM5 na številko 1919 ali pa se oglasite v svoji najbližji dm prodajalni (do 22.12. do konca dne), kjer lahko donirate od 50 centov do 5 eur in pomagate socialno ogroženim družinam.

Če poznate družino ali posameznika, ki nujno potrebuje pomoč, pošljite elektronsko sporočilo na: pomagam@radio1.si

Če pa bi želel donirati več, pošlji mail na: fundacija@radio1.si.

Svoj prispevek lahko oddate tudi preko QR kode.

Besedilo in foto: L. Markelj

