Kar dvakrat z gasilci do bolnih in onemoglih; zaradi pregrete peči popokala stena

3.12.2022 | 18:15

Sevniški gasilci so čistili pogonsko gorivo, razlito po Glavnem trgu. (Fotografiji: PGD Sevnica)

Danes ob 16.27 so v Bračičevi ulici na Senovem, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško, s tehničnim posegom so odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem sta bili oboleli osebi.

Že včeraj ob 15.05 pa so s podobnim namenom posredovali gasilci PGD Brežice v kraju Župelevec - tudi tam so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila onemogla oseba.

Preveč naložili

Danes ob 13.00 je v naselju Malo Hudo, občina Ivančna Gorica, zaradi z drvmi preveč naložene peči in visoke temperature razpokala stena stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ivančna Gorica so gorečo vsebino peči pogasili in iznesli na prosto. Objekt so preventivno pregledali s termovizijsko kamero in stanovalcem odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Goreli leseni odpadki

Sinoči ob 22.59 je v naselju Male Vinice, občina Sodražica, gorel kup lesnih odpadkov. Gasilci PGD Zamostec so požar pogasili.

Čistili sevniški trg

Včeraj malo po osmi se je na Glavnem trgu v Sevnici razlilo pogonsko gorivo na površini okoli 200 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Sevnica so z vpojnimi sredstvi posuli madež. Na kraju so bili prisotni tudi občinski vzdrževalci cest.

M. K.