FOTO: 90 različnih jedi iz ajde - od vinjevrške pogače do ajdove torte. Ajda naj bo večkrat na naših mizah

4.12.2022 | 14:10

Jedi iz ajde - ni da ni.

Predsednica DPŽD Bela Cerkev Betka Verščaj je avtorica znamenite ajdove pogače, ki je zaščitni znak društva.

Ajdova torta s kavno kremo

Babice in dedki ob harmonikarski spremljavi Klemna Hribarja.

Obiskovalci so najprej uživali v programu, nato pa še v degustaciji jedi.

Kislo zelje z ajdovo kašo s prekajenim mesom, ajdovi štruklji s skuto ...

Skeč je nasmejal vso dvorano.

Bela Cerkev - Članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev znajo pripraviti marsikatero zanimivo jed, znane so tudi po organizaciji državne razstave in ocenjevanja kruha, a zadnja leta so zaslovele z ajdovimi jedmi.

Konec tedna so povabile na že 3. festival ajdovih jedi v Hišo žive dediščine – prvi je bil leta 2019. V petek je tam potekala kulinarična delavnica priprave jedi iz ajde, ravno tako včeraj, ko je bil še posebej zanimiv prikaz priprave ajdovih štrukljev in ajdovih žgancev, na ogled so postavile tudi razstavo in ocenjevanje vinjevrške pogače članic društva.

Ta je njihov zaščitni znak in imajo jo po zaslugi prizadevne predsednice Betke Verščaj, po čigar receptu jo tudi pečejo. Glavni sestavini sta ajdova moka in orehi. Prvo so pripravile leta 2008 in z njo so navdušile, tako da vinjevrška pogača ne manjka na nobeni prireditvi v kraju. Z njo so razveselile že marsikakega visokega gosta, tudi predsednika države Boruta Pahorja, nemalo so jih naredile tudi v obliki Slovenije.

Razstava ajdovih jedi je bila prava paša za oči, kasneje pa so uživale tudi brbončice obiskovalcev, saj so ajdove jedi lahko okušali. Okrog dvajset članic DPŽD Bela Cerkev je pripravilo kar okrog 90 različnih jedi iz ajde, od slanih do sladkih, od znanih do manj znanih in bolj kompliciranih za pripravo. Ajdove jedi so primerne za zajtk, predjed, glavno jed, večerjo ...

Kaj vse se da pripraviti iz ajde!

Irena Ule

Manjkali niso seveda ajdov kruh, kjer se poda ajdov namaz s hrenom, pa ajdovi žganci, prekajena postrv z ajdovo kašo, ajdovi ocvrtki, ajdova kaša z lečo in kisli zeljem, ajdovi njoki s korenčkovim ragujem, mesna rulada z ajdovo kašo, polpeti iz ajdove kaše, perutninski zvitki z ajdovo kašo, ajdova zlivanka z bučnim olje, ajdovi krapci, ajdove palačinke z gobovim nadevom, ajdovi štruklji s skuto, pecivo iz ajdove kaše s čokoladnim prelivom, ajdova kaša z rozini in medom z, ajdova ocvirkova potica, ajdova gibanica, ajdova pogača s skuto in jabolki, ajdova torta z marelično marmelado …

Se vam zdi, da bi se našlo kaj za vaš okus? Nedvomno! 96 receptov jedi iz ajde so članice društva izdale tudi v posebni knjižici, tako da ni razloga, da se ne lotite priprave vsaj kake od naštetih.

Jože Košak iz Mlina Košak

Ajda, ki je sicer nekoč veljala za živio revnih ljudi, je danes hrana ozaveščenih, kajti zaradi zdravilnih učinkov na naše zdravje je zelo priljubljena v naši prehrani. Da je za ajdovo moko in kašo večje zanimanje, je potrdil tudi Jože Košak iz Mlina Košak v Družinski vasi, ki je na razstavi predstavljal svoje izdelke. Poleg Mlina Rangus iz šentjernejske občine, ki sploh slovi po pridelavi in predelavi kvalitetne, tudi tatarske ajde.

Pohvala pridnim članicam društva

»Upam, da bodo ajdove jedi našle pogosteje prostor na naših krožnikih v naših domovih, saj bomo tako naredili nekaj za naše zdravje in ohranili jedi iz ajde za naše vnuke. Tako bomo ohranili našo gastronomsko dediščino,« pravi predsednica Betka Verščaj, ki je predstavila jedi.

Cvetka Lavrič

Zanimivi, a žal ne preveč dobro obiskani, sta bili strokovni predavanji gospe s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Mateja Strgulec je spregovorila o priložnostih za pridelavo ajde do leta 2027, Terezija Lavrič pa o pomenu in vsestranski uporabi ajde v prehrani.

Ponosna na pridne gospodinje iz Bele Cerkve je bila na prireditvi tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki je vesela, da se naša kulinarična dediščina ohranja. Za zanimivo razstavo in uspešno delo nasploh v lokalnem okolju jim je čestital tudi šmarješki župan Marjan Hribar (njegovo pismo je prebrala voditeljica, na prireditvi ga ni bilo) in jim obljubil, da bo bočina še naprej ponosno podpirala delovanje njihovega društva. Kmalu bo urejena tudi infrastruktura vaškega središča v Beli Cerkvi.

Bogat kulturni program

Prireditev je bila bogata tudi s kulturnim programom, ki so ga oblikovali: pevska skupina Dedki in babice s harmonikarsko spremljavo Klemna Hribarja, harmonikar Klemen Hribar s svojimi učenci, učenci OŠ Šmarjeta z deklamacijami, mladi plesalki, učenka Glasbene šole Ambro – umetniško ustvarjanje Živa Novak na klavirju itd. Za smeh in dobro voljo so poskrbele članice Društva kmečkih žena Novo mesto s kratim igranim skečem, v katerem so prikazale, zakaj je kmetica skoraj zaman čakala na veterinarko za svojo kravo …

Dogodek je povezovala Zala Pungeršič.

Besedilo in foto: L. Markelj

