V Puconcih minimalna zmaga ŠD SU, novomeški uspeh dopolnila Krka

4.12.2022 | 09:00

Kema-Murexin - ŠD SU (Foto: NTZS)

V osmem krogu 1. SNTL za moške sta se pomerila lanska finalista končnice. Aktualni državni prvak, novomeški ŠD SU, je v gosteh s 4:3 premagal domačo Kemo-Murexin I. V gosteh je zmagala tudi druga novomeška ekipa, Krka, ki je bila s 4:0 boljša od Tempa.

V Puconcih, kjer so v minulih dneh proslavili 25-obletnico delovanja kluba, je bila domača ekipa po zmagi Tomaža Pelcarja nad Juretom Slatinškom s 3:2 celo bližje zmagi od Novomeščanov, za katere sta do takrat do zmage prišle le brata Slatinšek. Uroš je bil s 3:1 boljši od Tomaža Pelcarja, Jure pa je po hudem boju s 3:2, zadnji niz se je končal z izidom 11:9, od Luke Norčiča. Nato so domačini zabeležili tri zmage, Damjan Zelko je s 3:2 ugnal Jožka Omerzela, v petem nizu je bilo 12:10, dvojica Pelcar in Zelko je s 3:1 premagala Uroša Slatinška in Omerzela, Pelca pa s 3:2 Jureta Slatinška. Na 3:3 v zmagah je v šestem dvoboju izenačil Uroš Slatinšek, tako da je o končnem zmagovalcu odločal sedmi dvoboj. V njem se je z odlično igro izkazal Omerzel, ki Norčiču ni oddal niti niza.

Za popoln dan novomeškega namiznega tenisa je poskrbela Krka, ki je v Velenju zanesljivo premagala domači Tempo. Po enkrat so zmagali Matej Mamut, Aljaž Šmaljcelj in Denis Pintar, nepremagljiva pa je bila tudi dvojica Šmaljcelj in Mamut. Tudi na preostalih dveh sobotnih tekmah vprašanje zmagovalca ni bilo vprašljivo. Mengšani so v Mariboru po zaslugi dvojice Klemen Jazbič in Andraža Avbelj sicer prišli do ene zmage, toda v posamičnih dvobojih so domačini z dvema zmagama Tomaža Roudija ter po eno Gregorja Komaca in Matevža Črepnjaka vknjižili obe točki. Tako kot tudi Ravenčani proti Ljubljančanom. Zanje je bil uspešen le Andraž Novak, medtem ko je v ravenski ekipi Mitja Horvat zmagal trikrat, dvakrat posamično in enkrat v dvojicah z Darkom Jamškom, ki je bil prav tako uspešen tudi v svojem edinem posamičnem dvoboju.

M. Š.