Urejena okolica Kmečke tržnice; nov ponudnik rib in bogat decembrski program

4.12.2022 | 15:30

Prodajni avtomati in ribarnica (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - V teh dneh so bila zaključena dela ureditve prostora s prodajnimi avtomati na območju Kmečke tržnice v Sevnici, kjer je mogoče kupiti lokalne proizvode.

Z novim nadstreškom in enotno konstrukcijo je podoba prostora osvežena in predvsem poenotena, sporočajo s sevniške občine. Z enakimi materiali je urejena tudi mobilna ribarnica. Ribarnica deluje od leta 2019. Do letošnjega septembra je v njej poslovalo podjetje Akval, ki je najemniško razmerje prekinilo. Občina je zato v oktobru izvedla postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo mobilne ribarnice v občasno uporabo. Na razpis so se prijavili trije potencialni ponudniki, od tega en ribogojec, ki je tudi izpolnjeval vse pogoje iz poziva. To je Ribon ribogojstvo Martin Starc s.p. s Senovega.

V enotni konstrukciji za prodajne avtomate je predviden prostor še za dva avtomata in Občina Sevnica vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji vlog za najem prostora.

V sklopu ureditev širše okolice Kmečke tržnice je bila osvežena tudi podoba stopnišča, ki Kmečko tržnico povezuje s parkiriščem za HTC. Urejena je bila tudi zaščita proti golobom.

Kmečka tržnica bo v decembru z, kot napovedujejo na občini, obogateno ponudbo živilskih pridelkov in izdelkov ter rokodelskih izdelkov ponudnikov kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium odprta vsak petek in soboto od 8. ure naprej. V petek, 16. decembra, pa bo na Kmečki tržnici v organizaciji zavoda KŠTM potekala tudi decembrska Sevn'ška kuhinja s ponudbo lokalne hrane in penin, ki jo bo popestrila glasba in žrebanje nagradne kartice veselja.

M. K.