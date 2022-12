Kiparski samouk Ivo Ferkolj svoji rojstni vasi daroval Marijin kip. Soustanovitelj novomeškega IMV.

5.12.2022 | 11:00

Ivo Ferkolj ob Marijinem kipu v cerkvici sv. Miklavža v Dolenjem Kronovem

Srednjeveška cerkvica sv. Miklavža v Dolenjem Kronovem je lepo obnovljena, za kar gre zahvala župniku g. Jožetu Nemaniču, ki skrbi za sakralno dediščino v belocerkovški fari. Farani so se v nedeljo radi zbrali na žegnanju in po slovesnosti še tudi poklepetali ob dobrotah pridnih gospodinj v Ivančičevi uti.

Kip Brezmadežne Marije je Ferkolj izdelal v obliki torza.

Dolenje Kronovo - Pred dvema dnevoma je godoval sv. Miklavž, zato je preteklo nedeljo v podružnični cerkvici sv. Miklavža v Dolenjem Kronovem potekalo žegnanje. Tokrat je bilo nekaj posebnega, saj je belocerkovški župnik g. Jože Nemanič ob tej priložnosti blagoslovil nov kip Brezmadežne Marije, delo in dar rojaka Iva Ferkolja. To je bila ideja faranke Milene Činkole.

Kip iz belega marmorja so postavili nad mizico pod pred nekaj leti odkrito dragoceno fresko zadaj v cerkvici, pod mizico pa je na ogled tudi nekdanji zvonik iz turna iz 16. stoletja. Cerkvica je srednjeveška, leta 1739 barokizirana stavba z zvonikom. Fragmenti poslikave Podpeškega mojstra so iz začetka 16. stoletja.

Ivo Ferkolj, ki sicer živi v Ljubljani, je kipar samouk. Kot pove, je ustvarjati začel šele pri 70-ih letih, deset let po upokojitvi, a je zelo dejaven in ima doma, kjer deluje v ateljeju, tudi razstavni prostor in v njem okrog sto najrazličnejših umetnin. Torej kar stalno razstavo.

Ustvarja iz lesa in kamna

Sprva so njegovi kipi nastajali predvsem iz korenin, v katerih je prepoznal določene oblike in jih iz njih izluščil, danes pa ustvarja tudi iz lesa in kamna. Tudi Marijin kip, »ki ga darujem moji vasi z ljubeznijo«, je iz belega marmorja, izdelal pa ga je v obliki torza. To pa ni edina umetnina svojim rojakom. Ferkolj je pred nekaj leti za novo kapelico sredi kronoškega polja izdelal že leseni kip sv. Izidorja, iz belega javorja, velik kar en meter. »Pripravljam pa že tretjo stvaritev, a naj ostane skrivnost,« pove Ferkolj, ki je močno povezan z Dolenjsko.

Velik del svojega življenja, kar 35 let, je služboval v novomeški Industriji motornih vozil (IMV), katere soustanovitelj je, danes pa je tudi aktivni član Kluba prijateljev IMV. Na Trški gori ima celo manjši vinograd in zidanico, kamor rad in pogosto prihaja.

Pri 95. še kako dejaven v društvu Skulpte

V kraje ob reki Krki pa ga vlečejo tudi drugi razlogi. Ivo Ferkolj, ki bo v teh dneh praznoval že 95 let, je namreč član Društva likovnih ustvarjalcev v kamnu SKULPTE Novo mesto. Skoraj vsak konec tedna ustvarjajo pri enem od članov, kamnoseku Franciju Kocjanu iz Zagrada pri Škocjanu, lotevajo pa se najrazličnejših zanimivih projektov.

Ferkolj ima svojo stalno razstavo na ogled v gostilni Vovko na Ratežu, skupinsko trenutno razstavlja v Hotelu Center v Novem mestu, ter v gostilni Fink v Irči vasi, ponosen pa je tudi na sodelovanje v zanimivi kamniti umetniški kompoziciji, ki so jo s kiparji pripravili pri ureditvi pešpoti ob Krki v Portovalu. Ferkoljevi sta vklesani ribi v kamnitih klopeh, pa žaba na ogromni skali. Vesel je, da so sprehajalci navdušeni.

L. Markelj, foto: Milena Činkole