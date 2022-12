Šali za Ta veseli dan

6.12.2022 | 10:30

Cveto Šali, Mitja Simič in Darja Peperko Golob (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Letos mineva trideset let od smrti pesnika, prevajalca in knjižnega urednika Severina Šalija. Njemu in njegovi literarni dediščini je posvečena razstava, ki so jo minuli teden z Glavnega trga preselili na ploščad na Rozmanovi nasproti hiše, v kateri je živel največji del svojega življenja.

Knjižničarka Knjižnice Mirana Jarca so brale Šalijevo poezijo. (Foto: I. Vidmar)

Ob Tem veselem dnevu kulture so preseljeno razstavo uradno odprli v Knjižnici Mirana Jarca in pripravili Šalijev večer, v okviru katerega je vodja domoznanskega oddelka Darja Peperko Golob predstavila njegovo življenje in delo, knjižničarke so brale njegove pesmi in anekdote o njem, njegov sin Cveto Šali pa je uglasbil in v duetu z Mitjo Simičem zaigral dve pesmi svojega očeta - Gorjansko bajko in Kje je odgovor.

I. V.