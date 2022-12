24. Miklavžev koncert: Fantje z vasi ozaljšani z metuljčki

6.12.2022 | 09:00

Škocjanski Fantje z vasi so znova razveselili z Miklavževim koncertom. Od leve proti desni: Jože Krmc, Franci Vodopivec, Franc Žnidaršič, Lojze Pavkovič, Darinko Bratkovič, France Pavlič, Silvo Pajk in Lojze Simončič

Slovenski citrarski kvartet

Robert Dulc, novi predsednik KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan

Škocjan - Ljudski pevci Fantje z vasi, ki delujejo v okviru KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, dajo nekaj na tradicijo.

Minuli konec tedna so povabili na že 24. Miklavžev koncert. Priredili so ga v prostorih osnovne šole Frana Metelka Škocjan. Ljubitelji ljudskega petja niso ostali razočarani. Poleg gostiteljev so nastopili še: tercet Li-La, ljudske pevke Klasje, Slovenski citrarski kvartet, za smeh pa sta s skečem poskrbeli Jelka Krivec in Irena Ule.

Fantje z vasi, ki vsa leta pridno zbirajo in prepevajo naše stare ljudske pesmi, da ne bi šle v pozabo, so »stari« že 26 let in pravijo, da jih nič ne ustavi. Še naprej bodo pridno vadili in peli. V sedanji sestavi so: Jože Krmc, ki je njihov vodja, ter Franci Vodopivec, Franc Žnidaršič, Lojze Pavkovič, Darinko Bratkovič, France Pavlič, Silvo Pajk in Lojze Simončič.

Na tokratnem koncertu so zapeli še bolj čedni kot sicer: okrog vratu so si nadeli metuljčke, ki jih je »častilo« podjetje Avtonega njihovega vodje Jožeta Krmca.

Pohvalnih besed o pevski skupini, ki bogati dogajanje v škocjanski občini in izven, je bil župan Jože Kapler, ter novi predsednik KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan Robert Dulc.

Na Miklavževem koncertu, ki ga je prijetno vodila Anita Pavlič, ni manjkal niti sv. Miklavž.

L. Markelj, foto: Emil Turk

Galerija