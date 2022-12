FOTO: Mesto zasijalo v soju prazničnih luči; Miklavž v traktorski prikolici

6.12.2022 | 13:30

Ivančna Gorica - Sinoči je praznično preobleko Ivančne Gorice v družbi pevke Nine Pušlar prižgal župan Dušan Strnad, ki je ob tem povedal, da je bila poleg otrok in njihovih staršev, dedkov in babic tudi Občna Ivančna Gorica pridna, saj je dobila kar nekaj daril v letošnjem letu. Od novega vrtca v Šentvidu, Hiše kranjske čebele, prenovljenih prostorov v zdravstvenem domu, zahodne obvoznice v Ivančni Gorici in še bi lahko naštevali. Po njegovih besedah je bilo letošnje leto uspešno na vseh področjih, ''zato se lahko v najlepšem mesecu v letu poveselimo in z optimizmom pričakamo leto, ki prihaja.''

Začetek veselega decembra je v center Ivančne Gorice kljub slabšem vremenu tudi letos privabil staro in mlado. Več kot tisoč petsto zbranih je bilo priča bogatem zabavnem programu, ki sta ga pripravila Občina in Zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica. Dogajanje na Sokolski se je začelo ob 17. uri z gledališko predstavo Novoletna smrečica, ki so jo uprizorile vzgojiteljice vrtca Marjetica iz Ivančne Gorice. Na odru na ploščadi pred občinsko stavbo je zapel Otroški pevski zbor Osnovne šole Stična, katerim se je pridružila pevka Nina Pušlar. Ivanška ambasadorka je v nadaljevanju prisotne še dodatno razgrela z največjimi glasbenimi uspešnicami in dala prepotrebni optimizem za vnaprej.

Tudi tokrat je vse pridne otroke iz ivanške občine obiskal sveti Miklavž, ki se je v družbi angelčkov na Sokolsko ulico pripeljal na prav poseben način. V sprevodu praznično okrašenih traktorjev Društva podeželske mladine Kalček je namreč prvi od treh dobrih mož množico ljudi pozdravljal kar iz traktorske prikolice. Ivanška podeželska mladina je za obiskovalce pripravila tudi slasten šmoren, prisotni pa so se lahko poleg sladkih dobrot ogreli ob čaju in kuhanem vinu.

Letos je sicer praznična osvetlitev prilagojena aktualnim energetskim razmeram in omejena na osrednji del centra Ivančne Gorice, so še sporočili iz občine.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

