Z dvema promiloma vijugala po cesti; bežal pred policisti in trčil v dva parkirana

6.12.2022 | 12:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

V noči na soboto so bili trebanjski policisti obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi vijugala po vozišču, trčila v varovalno ograjo in ogrožala ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, voznico izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 28-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes med drugim poročajo s PU Novo mesto.

Lažje poškodovana voznica električnega skiroja

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo lažje poškodovano žensko, ki naj bi padla s skirojem. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila na Trdinovi ulici, kjer je 25-letna voznica električnega skiroja zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad skirojem in padla na območju prehoda za pešce. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

Brez veljavnih vozniških dovoljenj, pod vplivom alkohola in drog

Med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti so policisti PP Novo mesto v soboto okoli 21. ure ustavljali voznika osebnega avtomobila Ford mondeo, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in trčil v dve parkirani vozili. Policisti so ga uspeli ustaviti in ugotovili, da gre za 36-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled. Zaradi kršitev so mu zasegli neregistriran avtomobil, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in mu izdali plačilni nalog.

V noči na soboto so policisti na območju Vrhpeči ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je vozil po sredini vozišča in ogrožal ostale udeležence v prometu. Tudi on znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo do naselja Vihre, kjer je le ustavil. Policisti so ugotovili, da gre za 44-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti ustavili voznika osebnega avtomobila.Tudi 67-letnik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Postopek je bil enak: zaseg, plačilni nalog in obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Na območju Sel pri Jugorju je v noči na soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 300 evrov škode.

Med 23. 11. in 3. 12. je na območju Homa (PP Trebnje) nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Ukradel je dve plinski jeklenki in z vlomom in tatvino povzročil za okoli 180 evrov škode.

V soboto med 10. in 19. uro je na območju Bučke (PP Sevnica) neznanec skozi vrata vlomil v hišo. Ničesar ni odnesel, z vlomov pa je nastalo za okoli 1500 evrov škode.

V noči na nedeljo je v Dolenjem Grčevju neznanec skozi vrata terase vlomil v hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1900 evrov škode.

V Semiču je med 3. 12. in 5. 12. nekdo vlomil v nenaseljeno hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le škoda, povzročena z vlomom.

Na delovišču v Novem mestu je med 3. 12. in 5. 12. neznanec vlomil v gradbeni zabojnik in izmaknil električne vodnike, okoli 20 evrov gotovine in hrano iz hladilnika. Z vlomom in tatvino je povzročil za 2500 evrov škode.

S strehe objekta v Brežicah je nekdo potrgal bakrene odtočne cevi in obrobe. Vlomil je tudi v pomožni objekt in ukrdel leseno mizo in dve klopi. Lastnika je oškodoval za okoli 5000 evrov.

V Podbočju na območju PP Krško je v noči na ponedeljek neznanec vlomil v skladiščne prostore in ukradel električno ročno orodje, dve udarni kladivi in električni podaljšek. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1600 evrov škode.

Migranti

Policisti so med 2. 12. in 6. 12. na območju PP Brežice (Loče, Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Dobova, Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Mihalovec, Vrhje, Jereslavec in Mostec) izsledili in 126 državljanov Rusije, 71 državljanov Indije, 45 državljanov Kube, 26 državljanov Pakistana, 14 državljanov Sirije, 13 državljanov Bangladeša, 10 državljanov Afganistana, devet državljanov Iraka, osem državljanov Maroka, štiri državljane Nepala in dva državljana Konga in na območju PP Metlika (Božakovo, Krasinec) štiri državljane Afganistana in državljana Pakistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 2. 12. in 6. 12. intervenirali v 218 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 835 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 31 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila petim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 22-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, nezakonitega lova, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.