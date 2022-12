Nova defibrilatorja v Novem mestu in Žužemberku

7.12.2022 | 13:00

Ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Vida Marolt in David Toporš, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav ob nameščenem defibrilatorju na šoli (Foto: Zavarovalnica Triglav)

Novo mesto/Žužemberk - Zavarovalnica Triglav s tradicionalno novoletno akcijo Za boljši jutri deveto leto zapored podpira preventivne projekte po vsej Sloveniji. Novomeška območna enota je letos pomagala Osnovni šoli Dragotina Ketteja Novo mesto pri nakupu defibrilatorja, ki bo pripomogel k varnejši prihodnosti učencev šole, zaposlenih in okoliških prebivalcev. Defibrilator, ki rešuje življenja, je s podporo zavarovalnice dobilo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk, sporočajo iz zavarovalnice.

Novo mesto

Defibrilator je že nameščen na stavbi Osnovne šole Dragotina Ketteja Novo mesto, donatorji želijo, da bi pripomogel k varnejšemu vsakdanu učencev in zaposlenih, mimoidočih in tudi okoliških prebivalcev. V to šolo je vključenih 130 učencev, ki imajo poleg motenj v duševnem razvoju tudi druge pridružene diagnoze in bolezni, pogosto tudi težave s srcem. Prav zato potrebujejo še posebno pozornost in skrb. Zaradi njihove varnosti je defibrilator v neposredni bližini zelo dobrodošel, namestili pa so ga tako, da je dostopen tudi drugim uporabnikom. Šola se namreč nahaja na zelo prometnem območju, kjer se dnevno giblje veliko ljudi.

Žužemberk

Z defibrilatorjem, ki so ga prejeli v Prostovoljnem gasilskem društvu Žužemberk, pa bo varnejši tudi vsakdan prebivalcev Suhe krajine. PGD Žužemberk ima poleg osnovne dejavnosti varstva pred požari tudi koncesijo za reševanje ob nesrečah na cesti. V letu 2021 so imeli dve intervenciji izključno zaradi zastoja srca, pri čemer so bili primorani uporabiti javni defribrilator. V takšnih primerih je izrednega pomena čas posredovanja, ki pa se podaljša, če ustrezna reševalna oprema ni v bližini.

»Za naše društvo in občane Žužemberka je življenjskega pomena, da ima operativna ekipa med gasilsko opremo za reševanje tudi lasten defibrilator,« je pomen nove pridobite opisal predsednik PGD Žužemberk Mihael Filipič.

M. K.