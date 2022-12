Smrtna žrtev na avtocesti - umrl po trku v tovornjak s priklopnikom

8.12.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.18 je na avtocesti Ljubljana - Obrežje pri kraju Zaloke, občina Krško, prišlo do naleta osebnega vozila v tovorno vozilo s priklopnikom. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ponesrečene osebe, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Voznik osebnega vozila je podlegel poškodbam na kraju nesreče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA na izvodu S.K.O. OGOLIN.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Vavpča vas proti cesti.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA, izvod 1.TEŽKA VODA;

- od 12:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS 1997.

Nnadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM in TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU;

- od 8:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PODBORŠT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Stojanski Vrh med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Bohor in Zakov med 8. in 14. uro.

M. K.