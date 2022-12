Rožmarin prepeva že dvajset let

9.12.2022 | 08:15

Pevci moškega pevskega zbora Rožmarin niso le dobri pevci, ampak ob priložnosti postanejo tudi dobri igralci. (Foto: F. Ramovš)

Zapele so mirnopeške Čebelice ...

... in zaigrali mirnopeški harmonikarji.

Po koncertu so obiskovalce tudi pogostili.

Mirna Peč - »Rožmarin je zdravilna rastlina, ki jo uporabljamo proti splošni utrujenosti, depresiji, krepi spomin in koncentracijo. Vendar pa je Rožmarin tudi ime moškega pevskega zbora iz Mirne Peči, ki ima zelo podobne učinke,« so pevci zapisali v zborniku, ki so ga izdali ob 15-letnici delovanja, v nedeljo pa so s koncertom pred polno dvorano kulturnega doma obeležili okroglih 20 let.

Nanj so tako kot pred petimi leti v goste povabili prijatelje, mirnopeške ljudske pevke Čebelice in Mirnopeške harmonikarje, s katerimi veliko sodelujejo. Vsi skupaj so obiskovalcem pripravili lepo pevsko in tudi humorno popoldne, saj so člani zbora zaigrali tudi skeč na temo vasovanja in poželi bučen aplavz.

Štirinajstih pevcev, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Mirna Peč, se je prvič skupaj dobila 18. decembra leta 2002. Število pevcev je v letih nihalo, danes jih je v zboru sedemnajst, od prvotne sestave pa jih še vedno poje sedem.

Rožmarin veliko nastopa, vsako leto imajo tako od dvajset do petindvajset nastopov, izjema bo bila seveda minula leta epidemije, ki so začasno okrnila njihovo udejstvovanje. Sicer jih največkrat lahko ljudje slišijo v domači občini, kjer sodelujejo skoraj na vseh prireditvah, v decembru navadno pripravijo samostojni koncert, se redno udeležujejo revije upokojenskih zborov, nastopili so tudi onkraj meja Slovenije. Vabijo jih na različna srečanja in osebna praznovanja, gostujejo pri prijateljih, skrbijo pa tudi za skupna druženja s svojimi soprogami. Leta 2005 so posneli videospot z mirnopeškimi harmonikarji in prvo zgoščenko, ob desetletnici pa izdali še drugo.

Predsednik zbora je že od samega začetka Alojz Kastelic, vodi pa ga Gorazd Kermc, ki je nasledil pokojnega Darka Žagarja, na katerega imajo člani najlepše spomine, v času brez zborovodje med obema pa jim je na pomoč priskočil domači župnik Janez Rihtaršič. S prihodom novega zborovodje se je začelo novo obdobje zbora, njihov repertoar se je razširil, saj so pred tem posegali predvsem po ljudskih pa tudi zborovskih pesmih. Ohranjanje ljudskih pesmi, ki so se pele v Mirni Peči, je bil prvotni cilj skupine. Zdaj poleg ljudskih pojejo še ljubezenske, domovinske, narodnozavedne pesmi, vesele napitnice in pesmi o vinu, pa tudi žalostne pogrebne, cerkvene in dalmatinske pesmi.

M. Ž., foto: Franci Ramovš

