Tone Hrovat ni več direktor Grma, namesto njega Mojca Špec Potočar

10.12.2022 | 13:00

Tone Hrovat

Novo mesto - Svet zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je na svoji seji v ponedeljek, 5. decembra, seznanil z odstopno izjavo direktorja Zavoda Toneta Hrovata in njegov odstop sprejel. Za vršilko dolžnosti direktorice je svet zavoda imenoval mag. Mojco Špec Potočar.

Tone Hrovat je vodil že predhodnico zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Kmetijsko šolo Grm Novo mesto, kjer je bil imenovan za ravnatelja leta 1990. S 1. septembrom 2003 je bil imenovan za ravnatelja Višje strokovne šole ter direktorja kmetijske šole Grm Novo mesto, kar je opravljal do junija 2007. Od 12. junija 2007 naprej je vse do ponedeljka opravljal delo direktorja zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma. Je eden od ustanoviteljev Visoke šole za upravljanje podeželja ter soustanovitelj Evro-Azijskega inštituta za agrarno logistiko.

V svoji politični karieri, v kateri je ves čas pripadal stranki SLS, je bil več mandatov član državnega sveta, od leta 1997 do 2002 pa njegov predsednik.

I. V.