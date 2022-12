V kočevskem Festivalu lesa oživili leseno igračo Nika Kralja

10.12.2022 | 10:00

S Konstrukto je mogoče izdelati kamion Lori, ...

kozolec Toplar ...

... račko Ančko ... (več spodaj v fotogaleriji; vse fotografije: Festival lesa)

Ljubljana/Kočevje - Oblikovalec Niko Kralj je leta 1976 zasnoval didaktično igračo Konstrukta. Kot so zapisali v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), je Konstrukta preprosta, a domišljena, trpežna in pristna lesena didaktična igrača za vse generacije. Njena proizvodnja ni nikoli stekla, sedaj pa pod okriljem MAO prihaja na trg.

Kot so zapisali v MAO, Konstrukta predstavlja Kraljev odnos do sveta, ki ga z njo spoznavamo v brezkončnih različicah in niansah. Igra z lesom sprošča našo ustvarjalnost in domišljijo, skupinsko sestavljanje različnih oblik in figur pa gradi funkcionalno in empatično skupnost, saj spodbuja sodelovanje in izmenjevanje zamisli.

Konstrukto sestavlja 34 osnovnih lesenih modulov, ovalov in krogel, ki jih vstavljamo enega v drugega ter utrdimo z vezniki iz reciklirane plastike. Gradniki omogočajo sestavljanje praktično neskončnega števila različnih struktur, konstrukcij in likov. Kljub temu so priložene kartice s fotografijami in navodili, po katerih je mogoče med drugim sestaviti avion Akrobat, psa Frka in vlak Čuču.

Kot so spomnili v MAO, so na podlagi bogatega arhiva z vsemi dokumenti in zbirko izdelkov, ki ga je Kralj je v letih 1996 do 2011 zaupal muzeju v hrambo, leta 2012 v pripravili veliko retrospektivno razstavo, na kateri je bila predstavljena tudi igrača, a zgolj kot prototip z matrico. Junija 2019 so prejeli dodatno Kraljevo gradivo in v mapi registra s patenti našli priglasitev patenta za sistem Constructe, ki ga je leta Kralj 1976 vložil na Zvezni zavod za patente v Beogradu.

Sistem lesenih igrač je bil namenjen otrokom kot igrača, v povečanem merilu pa tudi kot različna igrala za otroška igrišča. V vlogi je zapisal, da gre za sistem lesenih igrač, ki ustreza vsem kriterijem dobre igrače. Rešuje namreč tudi problem varnosti, saj tako sestavni deli kot igrača sama kot celota, nimajo nikakršnih ostrih robov oziroma vogalov.

Po besedah kustosinje MAO in pobudnice projekta Natalije Lapajne so lastnico avtorskih pravic, oblikovalčevo hčerko Veroniko Kralj Iglič, zaprosili za dovoljenje, da izdelajo ničto serijo replik in znotraj pedagoškega procesa v MAO preverijo uporabnost izdelka.

Povezali so se tudi z Meto Kamšek, koordinatorico in ustanoviteljico zadruge Festival lesa iz Kočevja in upokojeno ravnateljico Gimnazije in srednje šole Kočevje. Meta Kamšek je sprejela pobudo, da poskusijo igračo izdelati in lansirati na tržišče, projekt pa je stekel s podporo Centra za kreativnost CzK pod okriljem MAO.

Po besedah Natalije Lapajne prva testiranja Konstrukte zagotavljajo, da bo že kmalu nepogrešljiv igralni in učni pripomoček za otroke od petega leta starosti naprej. Odlične rezultate za povrnitev in ohranjanje vitalnih funkcij kaže pri delovni terapiji na oddelkih za osebe z demenco v domovih starejših občanov, pri okrevanju po različnih boleznih in nesrečah ter pri varovancih s posebnimi potrebami v varstveno delovnih centrih.

