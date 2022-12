Trebanjci suvereni na Primorskem

10.12.2022 | 10:30

Koper - S petkovo zmago Trima Trebnjega proti Kopru so rokometaši Lige NLB vstopili v 12. krog. Obračun na Obali se je končal z rezultatom 24:29.

Tekmovanje se bo s štirimi tekmami nadaljevalo v soboto, ko bo na Kodeljevem ob 18.30 gostovala Dobova, pol ure za tem se bosta začela obračuna med Slovenj Gradcem in Mariborom Branikom ter Jeruzalemom Ormožem in Svišem Ivančno Gorico, ob 19.30 pa se bo Krško zoperstavilo Celju Pivovarni Laško.

Preostali tekmi bosta zaradi evropskih nastopov Rika Ribnice in Gorenja Velenja na sporedu nekoliko kasneje. Prva bo pri Krki gostovala v sredo, Gorenje pa bo Urbanscape Loko pričakalo konec januarja prihodnje leto.

LIGA NLB, 12. KROG

Petek, 9. decembra:

RD KOPER : RK TRIMO TREBNJE 24:29 (12:15)

Kete 6, Žagar 5; Glavaš 8 (3), Grbić, Miklavec in Slatinek Jovičić po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Vid Miklavec (RK Trimo Trebnje)

Rokometaši Trima Trebnjega so na gostovanju na Obali po pričakovanju osvojili novi prvenstveni točki in se na vrhu razpredelnice vsaj začasno pridružili Celjanom, ki v soboto gostujejo v Krškem.

Dvoboj v koprski Bonifiki je bil izenačen le v uvodnih dveh minutah, ko je gostiteljem še uspelo izenačiti. Nato so gostje ušli na 2:5 ter 4:8 in jasno pokazali, da je njihov cilj zmaga. Razlika je v prvem delu narasla celo na šest golov, a so se gostitelji s serijo 4:0 približali na 12:14 in napovedali, da se še niso predali.

Preobrata Primorci niso zmogli. Do 39. minute so imeli s 16:18 aktiven izid, nato pa prejeli tri gole in varovanci Uroša Zormana so prednost zanesljivo obdržali do konca. Pri domačih je s šestimi goli izstopal Andraž Kete, za goste jih je osem dosegel Filip Glavaš.

Trimo bo v naslednjem krogu gostil zasedbo Slovana.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Čuk, pomočnik trenerja RD Koper: "Čestitke ekipi iz Trebnja za odlično tekmo in zasluženo zmago. Mi danes nismo bili pravi - tako kot v zadnjih tekmah. Obramba ni bila na primerni ravni, napad nam ni stekel."

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: "Čestitke našim fantom. Odigrali so zelo osredotočeno, maksimalno borbeno in željno. Na koncu bi morda lahko bilo še malo drugače. Z vročega gostovanja, na katerem bodo imele vse ekipe še velike probleme, smo odnesli dve točki in za to smo zelo srečni."

* Izidi, 12. krog:

- petek, 9. december:

Koper - Trimo Trebnje 24:29 (12:15)

- sobota, 10. december:

18.30 LL Grosist Slovan - Dobova

19.00 Slovenj Gradec - Maribor Branik

19.00 Jeruzalem Ormož - Sviš Ivančna Gorica

19.30 Krško - Celje Pivovarna Laško

- sreda, 14. december:

19.00 Krka - Riko Ribnica

- sobota, 28. januar:

18.00 Gorenje Velenje - Urbanscape Loka

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 12 10 0 2 391:308 20

2. Celje Pivovarna Laško 11 10 0 1 359:299 20

3. Gorenje Velenje 11 9 1 1 353:289 19

4. Riko Ribnica 10 7 1 2 296:295 15

5. Krka 11 7 0 4 320:301 14

6. Slovenj Gradec 11 5 2 4 322:321 12

7. Koper 12 5 1 6 347:319 11

8. Urbanscape Loka 11 3 3 5 291:305 9

9. Jeruzalem Ormož 11 4 1 6 286:321 9

10. LL Grosist Slovan 11 2 2 7 311:342 6

11. Sviš Ivančna Gorica 10 1 4 5 253:291 6

12. Dobova 11 2 1 8 283:329 5

13. Maribor 11 1 2 8 280:318 4

14. Krško 11 1 2 8 283:337 4

