Necenzurirano: Kriminalisti preiskujejo posle okoljskega ministrstva v času Vizjaka

Kriminalisti preiskujejo posle okoljskega ministrstva v času Vizjaka

12.12.2022 | 10:00

Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor so konec novembra obiskali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, poroča spletni portal Necenzurirano. Po navedbah portala preiskujejo posle, ki jih je prejšnji minister Andrej Vizjak sklenil s podjetjem, povezanim z nekdanjim ministrom za pravosodje Senkom Pličaničem.

Kot so za Necenzurirano potrdili na ministrstvu, so kriminalisti pridobivali podatke za predkazenski postopek. "Postopek se vodi zaradi razlogov za sum kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Na ministrstvu aktivno sodelujemo pri preiskavi. Vso zahtevano dokumentacijo smo jim izročili," so dodali.

Vsebine preiskave niso komentirali, toda po informacijah portala so kriminaliste zanimali posli ministrstva s podjetjem Sol.Lex.Sus, ki ga obvladuje Pličanič, po navedbah portala Vizjakov prijatelj in nekdanji svetovalec ministrstva. Za ministrstvo je pripravljal zakonodajo in druge predpise, vrednost poslov pa je presegla 600.000 evrov.

Ministrstvo je s podjetjem sklenilo tudi pogodbo, ki mu bo v devetih letih prinesla 2,4 milijona evrov prihodkov, navaja portal. Le dva tedna pred parlamentarnimi volitvami je namreč tedanja vlada na Vizjakov predlog prižgala zeleno luč 17 milijonov evrov vrednemu projektu, pri katerem bo največji del denarja dobilo Pličaničevo podjetje.

Gre za program Life IP Restart, ki ga sofinancira EU, v njegovem okviru pa bodo partnerji skupaj z ministrstvom do leta 2030 iskali tehnične, digitalne in okoljske rešitve za čim večjo reciklažo odpadkov v uporabne proizvode. Vlada je projekt uvrstila v načrt razvojnih programov, s čimer mu je zagotovila državno sofinanciranje.

Po navedbah portala je Pličaniču posle zagotavljal prav Vizjak z organizacijskimi spremembami na ministrstvu. Ena prvih Vizjakovih potez je bila razpustitev službe za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva. Imela je več kot deset ljudi, ena njenih ključnih nalog pa je bila priprava zakonodaje. S tem je nekdanji okoljski minister odprl pot za povečanje vpliva političnih prijateljev in lobistov na pripravo zakonov in predpisov. Obenem je našel razloge za najemanje zunanjih pravnih svetovalcev, ki jim je zagotovil visoke prilive, piše portal.

Na isti dan, kot je Vizjak razpustil pravno službo, je Pličanič ustanovil podjetje Sol.Lex.Sus. Eden njegovih prvih in največjih naročnikov je postalo ministrstvo. Edini protikandidat pri petih javnih naročilih, na katerih so iskali pravno podporo pri pripravi zakonodaje in drugih aktov, je bil Inštitut za upravno pravo. Obvladuje ga Gorazd Trpin, po navedbah Necenzurirano Pličaničev kolega iz profesorskih vrst.

