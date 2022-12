Po sesutju starega nov most preko Krke

13.12.2022 | 13:00

Na ogledu škode (Fotografije: Občina Brežice)

Cerklje ob Krki - Na Borštu v krajevni skupnosti Cerklje ob Krki je narasla reka Krka močno poškodovala že pred tem načeti leseni most. Rečno plavje je povzročilo vdrtje enega od njegovih središčnih stebrov, osrednja mostovna konstrukcija pa se je zato sesedla. Most je zaprt za ves promet, brežiški župan Ivan Molan pa je ob ogledu škode napovedal gradnjo novega.

Občina je sicer za gradnjo novega mosta na Borštu v lastnem proračunu lani rezervirala 600.000 evrov osnovnega naložbenega denarja. Ker navedeni znesek ne bo zadostoval, pa po dogovoru o medsebojnem sodelovanju zaradi cerkljanskega vojaškega letališča računajo na denarno podporo ministrstvo za obrambo, so povedali na brežiški občini.

Nastalo škodo si je s sodelavci in poslanko Natašo Avšič Bogovič (Svoboda) v ponedeljek ogledal Molan in ob tem dejal, da bo občina naredila vse, da bo novi most čim prej zgrajen.

Projektno nalogo sicer že izdelujejo, brežiška občina pa bo v mesecu dni objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za novi most in njegovo gradnjo. Novembra so opravili geomehanske raziskave rečnega dna, ki bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije in izbor najustreznejše prenove, je še povedal Molan.

Kot je ocenil predsednik krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, je narasla Krka borški most poškodovala do te mere, da je predstavlja nevarnost tudi za pešce. Njegova zapora pa veliko težavo predstavlja za prebivalce z obeh Krkinih bregov.

Sicer pa je po njegovem potrebno pri gradnji novega mosta prek Krke razmišljati o povečanju razponov med stebri in o leseni konstrukciji v kombinaciji s kovino. Podobno kot pri nedavno prenovljenem oz. na novo postavljenem mostu prek Krke v Cerkljah ob Krki, je še opozoril.

Po podatkih brežiške občine so prvi leseni most prek Krke na Borštu začeli graditi leta 1939 in gradnjo končali leta 1941. Veliko uporabljani most so leta 1963 temeljito obnovili, ker ga je zatem močno načel čas, pa so ga leta 1972 zaprli.

Leta 1976 je tedanja jugoslovanska vojska zgradila nov most, ki je zaradi slabega lesa kmalu začel razpadati. Vnovič so ga morali zapreti za ves promet in prehod, brežiška občina pa je na začetku novega tisočletja poskrbela, da so ga vnovič prenovili in odprli. Zadnjič so ga prenovili leta 2009. Takratna prenova je stala nekaj manj kot 120.000 evrov, nekaj manj kot tri petine te naložbe je pokrilo ministrstvo za obrambo, so še navedli na brežiški občini.

M. K.