Praznična pravljica na Pahi: Ko zasveti več kot milijon lučk

16.12.2022 | 14:00

Dom Aleša Goleša v soju več kot milijona lučk (Foto: M. Ž.)

Goli, kot ga kličejo prijatelji, ob lesenih jaslicah v naravni velikosti.

Paha - Pogled na domačijo Aleša Goleša nariše nasmeh na vsak obraz. Lučke vseh barv in najrazličnejše osvetljene figurice, božična drevesca, velike sani in jaslice v naravni velikosti, ki so najbolj atraktivna novost letošnje okrasitve – to je prava praznična pravljica, ki navdušuje mlado in staro od vsepovsod.

Goli, kot ga kličejo prijatelji, božično-novoletne praznike obožuje in tako je za svojo dušo pred enajstimi leti prvič okrasil svoj dom, takrat še na Jagodniku v sosednji občini Mokronog - Trebelno, ko pa se je pred štirimi leti preselil v vas nad Otočcem, je svoje praznično »poslanstvo« nadaljeval tu in zanj navdušil še svoje sosede. Dodaten zagon so mu v vsem tem času dali vnuki, saj jim je želel pričarati prav posebno zimsko pravljico in vsako leto komaj čakajo na 1. december, da ta znova zaživi.

Kot vsako letu je praznično okrasitev tudi tokrat nadgradil in tudi zdaj že načrtuje novosti za prihodnje praznike. Tako letos srca mimoidočih ogreva več kot milijon lučk, uredil pa je tudi kotiček z unikatnimi lesenimi jaslicami, ki jih je izdelal Marko Grašič (Skulpture Marg) iz Gornje Radgone. »Narejene so iz hrasta, postavili pa smo jih s pomočjo bagra. Samo Jožef na primer tehta 600 kilogramov,« je povedal.

Vsako leto naredi nekoliko drugačno postavitev, po trenutnem navdihu. Za okraševanje porabi mesec dni, prav toliko pa tudi traja, da vse skupaj lepo pospravi nazaj v škatle. Praznično pravljico na Pahi si lahko ogledate do 16. januarja; vsakega, ki mu s tem polepša ta najbolj veseli mesec v letu, je vesel. Lučke prižge okoli 17. ure in jih med tednom ugasne okoli 22. ure, za konec tedna pa gorijo, dokler so tam obiskovalci.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Žnidaršič

